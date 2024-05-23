الإنتربول يلاحق شاعرة تركية وابنها... والسبب؟

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الخميس، بأن الشرطة الدولية وافقت على طلب تركيا إصدار نشرة حمراء بحق شاب يبلغ من العمر 17 عاما متورط في حادث سيارة تسبب في سقوط قتيل في إسطنبول إضافة إلى والدته إيلام التي فرت معه إلى الولايات المتحدة.

وذكرت السلطات أن الشاب كان يقود سيارة في الأول من مارس/آذار وصدم أشخاصا فقتل أحدهم وأصاب 4 على مشارف إسطنبول.

وسائل إعلام تركية عرضت لقطات في مارس/آذار الماضي تظهر توك وابنها في نيويورك، فقدمت أنقرة طلبا في الشهر نفسه إلى السلطات الأميركية لتسلمها.

والنشرة الحمراء هي طلب موجه إلى المسؤولين عن إنفاذ القانون لتحديد مكان شخص ما واحتجازه إلى أن يتم تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل بشأنه.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يواصل تحقيقاته بشأن الحادث.

وكالة أنباء دمير أورين نشرت بيانا أصدرته توك بعد أيام قليلة من الحادث قالت فيه "سنُقدم إلى العدالة. وأعتذر بشدة للناس بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن ابني".