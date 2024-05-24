شاهد - قتلى وجرحى في إنهيار مطعم بإسبانيا



أفادت الشرطة الإسبانية بانهيار مبنى لمطعم من طابقين على شاطئ بالما دي مايوركا الخميس، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في المنطقة السياحية الشهيرة في جزر البليار الإسبانية.

وقالت خدمة الطوارئ عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن سبعة إصاباتهم "خطيرة للغاية" وتسعة آخرون إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في بالما.

وأضافت أن رجال الإطفاء وقوات الشرطة هرعوا إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن سقف المبنى انهار.

🇪🇸 | URGENTE: Al menos 4 muertos y 27 heridos tras colapsar edificio en Palma de Mallorca, España. pic.twitter.com/AWIFyJjj0e — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 23, 2024

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عبر منصة إكس "أتابع عن كثب عواقب الانهيار المروع الذي وقع على شاطئ بالما".

وأضاف أنه تحدث إلى السلطات المحلية والإقليمية، وأن الحكومة مستعدة للمساعدة "بكل الوسائل والقوات اللازمة".

وتابع: "أريد أن أرسل تعازي لأسر المتوفين وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".