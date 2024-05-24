شاهد - قتلى وجرحى في إنهيار مطعم بإسبانيا

وقالت خدمة الطوارئ عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن سبعة إصاباتهم "خطيرة للغاية" وتسعة آخرون إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في بالما.
وأضافت أن رجال الإطفاء وقوات الشرطة هرعوا إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن سقف المبنى انهار.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عبر منصة إكس "أتابع عن كثب عواقب الانهيار المروع الذي وقع على شاطئ بالما".
وأضاف أنه تحدث إلى السلطات المحلية والإقليمية، وأن الحكومة مستعدة للمساعدة "بكل الوسائل والقوات اللازمة".
وتابع: "أريد أن أرسل تعازي لأسر المتوفين وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".