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جريمة بشعة.. شاب يطعن شقيقته بخنجر في بث مباشر
جريمة بشعة.. شاب يطعن شقيقته بخنجر في بث مباشر
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جريمة بشعة.. شاب يطعن شقيقته بخنجر في بث مباشر

منوعات

2024-05-24 | 01:58
جريمة بشعة.. شاب يطعن شقيقته بخنجر في بث مباشر
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Aljadeed
جريمة بشعة.. شاب يطعن شقيقته بخنجر في بث مباشر


قالت وسائل إعلام جزائرية إن سيدة في الأربعينيات من عمرها، تعرضت للطعن من قبل شقيقها، بولاية الأغواط، مساء الأربعاء، أثناء استعدادها للظهور ببث مباشر على "إنستغرام".

وحسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن الجاني غرس خنجرا في رقبة شقيقته التي كانت تستعد للظهور ببث مباشر على "إنستغرام"، مشيرة إلى أن ابنة الضحية هي من صورت الحادثة.
وأضافت الصحيفة أن الضحية نقلت للمستشفى وهي في حالة حرجة.
من جانبها قالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إن الخنجر الذي غرس في رقبة الضحية ظهر مع بدء البث المباشر لمدة قصيرة.
وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الضحية وهي على الأرض ومضرجة بدمائها، بينما يسمع في خلفية المقطع صوت الابنة وهي تبكي على والدتها.

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