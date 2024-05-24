بالصور - فيلم لرضوان مرتضى يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان صبح الدولي للإعلام

حصد فيلم «إيران والعراق الحلف الممنوع» جائزة «أفضل فيلم وثائقي» في «مهرجان صبح الدولي للإعلام» الذي أقيم في إيران.

يغوص الفيلم وهو من إنتاج «بلوهاوس» وإخراج الصحافي رضوان مرتضى بالعلاقة التاريخية المتأرجحة التي جمعت دولتَي إيران والعراق، ويتضمّن العمل مقابلات متنوعة مع مسؤولين إيرانيين وعراقيين وديبلوماسيين كانوا على تماس مباشر مع الدولتين في حقبة قد تكون الأكثر تعقيدا في تايخ البلدين.



وقد خضع الفيلم الذي دخل المنافسة إلى جانب ثلاثين فيلما من مختلف أنحاء العالم إلى تحكيم لجنة مؤلفة من ثلاثة وجوه معروفة في الإنتاج والإخراج مثل المنتج والمخرج الأوكراني الأمريكي إيغور لوباتونوك صاحب فيلم "ukraine on fire”، وفيلم

‏Snowden، إلى جانب المخرج الايرلندي شون موراي صاحب فيلم unquiet graves الذي يتحدث عن تورط الحكومة الانكليزية في قتل ١٢٠ شخصاً في بلفاست في ايرلندا، والمخرج الإيراني محسن برمهاني الذي يشغل منصب رئيس القنوات التلفزيونية الايرانية.



يذكر أن «مهرجان صبح الدولي للإعلام» أقيم بين 19 و21 أيار الحالي، فيما شهد احتفاله الاختتامي اختيار الفائزين في أقسام مختلفة منها «الأخبار»، و«الراديو»، و«مواقع التواصل الاجتماعي»، و«الرسوم المتحركة وكليبات»، إلى جانب «الرسوم الخاصة من أجل فلسطين»، و«المحتوى المكتوب الخاص بفلسطين»، و«الفيلم القصير والوثائقي».