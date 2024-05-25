بالفيديو - هتلر يطل بعد 8 عقود.. ألمان غنوا له ففجروا غضباً

رغم مرور ما يقارب الـ80 عاماً على رحيله، إلا أن الزعيم النازي أدولف هتلر أطل بخياله خلال الساعات الماضية، بحفل على جزيرة ألمانية مفجراً غضباً واسعاً.

فقد انتشرت لقطات من حفل على جزيرة ألمانية تظهر أشخاصاً يغنون شعاراً نازياً بدلاً من كلمات أغنية الديسكو الإيطالية، أثارت موجة من الغضب.

ويُظهر المقطع مجموعة في سيلت في شمال فريزيا، وهم يحتفلون ويرقصون معا على أغنية عام 2001 L'amour Toujours للموسيقي الإيطالي جيجي داجوستينو، وفقا لصحيغة "الغارديان".

Ihr habt den "verbotenen Ohrwurm" durch Eure aufgesetzte Empörung zum Meme gemacht. Jetzt müsst Ihr damit leben, dass in ganz Deutschland dieser Text durch die Köpfe der Jugend rauscht, sobald irgendwo "L’Amour toujours" läuft. pic.twitter.com/1JgUVjafcr — Hirnschluckauf (@Hirnschluckauf) May 24, 2024

وبينما يغني بعض أعضاء المجموعة شعارا نازيا قديما "ألمانيا للألمان - اخرجوا الأجانب" بدلاً من كلمات الأغنية الإيطالية غير السياسية أصلا، رفع رجل ذراعه اليمنى في تحية نازية واضحة وهو يقلد شارب هتلر، واضعاً إصبعين فوق شفته العليا.

كما يبدو أن الفيديو تم تصويره خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في Whitsun Bank بواسطة امرأة شابة تغني بنفسها أمام الكاميرا.

وبعد انتشار المقطع، إضطرت الشرطة الألمانية للتدخل، وأوضحت أن كلا من الشعار والتحية غير قانونيين في ألمانيا.

وقالت الشرطة في ولاية شليسفيغ هولشتاين إنها تفحص الفيديو بحثاً عن محتويات ذات صلة جنائية.

يذكر أن شعار "ألمانيا للألمان - للأجانب اخرجوا"، هو ترنيمة نشأت في القرن التاسع عشر، واستخدمها الزعيم النازي أدولف هتلر، كما تم نشرها كشعار انتخابي من قبل الحزب الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف.

بدورها، ذكرت هيئة الإذاعة البافارية BR مؤخرا أن النسخة النازية من L'amour Toujours أصبحت شائعة في التجمعات العامة والنوادي الليلية في جميع أنحاء ألمانيا.

في حين تُعرف "سيلت" بأنها جزيرة العطلات التي يقصدها الأثرياء والمشاهير في ألمانيا.