الحرارة تتخطى الـ30 درجة يوم الإثنين.. إليكم تفاصيل الطقس

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:السبت:- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر- الجوّ : غائم جزئيا مع احتمال ٣٠٪؜ زخات مطر خفيف ومحلي جدا صباحاً وقبل الظهر- الرياح : غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa- الانقشاع : جيد- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.الأحد:غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/سالإثنين:كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان.مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال زخات مطر رعدي شرق البلاد والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٣٥ ساحلا وبين ١٢ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح متقلبة قوية خاصة جبلا وشرقاً ضعيفة وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠ كم/س.