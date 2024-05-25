الحرارة تتخطى الـ30 درجة يوم الإثنين.. إليكم تفاصيل الطقس

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
السبت:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر
- الجوّ : غائم جزئيا مع احتمال ٣٠٪ زخات مطر خفيف ومحلي جدا صباحاً وقبل الظهر
- الرياح : غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
الأحد:
غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الإثنين:
كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان.
مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال زخات مطر رعدي شرق البلاد والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٣٥ ساحلا وبين ١٢ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح متقلبة قوية خاصة جبلا وشرقاً ضعيفة وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠ كم/س.