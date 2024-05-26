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إصابة 12 شخصاً على متن طائرة قطرية.. ماذا حدث؟
إصابة 12 شخصاً على متن طائرة قطرية.. ماذا حدث؟
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إصابة 12 شخصاً على متن طائرة قطرية.. ماذا حدث؟

منوعات

2024-05-26 | 10:41
إصابة 12 شخصاً على متن طائرة قطرية.. ماذا حدث؟
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Aljadeed
إصابة 12 شخصاً على متن طائرة قطرية.. ماذا حدث؟

أعلن مطار دبلن، يوم الأحد، عن إصابة 12 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية متجهة من الدوحة إلى إيرلندا، بسبب موجة من الاضطرابات الجوية، مضيفا أن الطائرة هبطت بسلام كما كان مقررا.

وأفاد المطار بأن الرحلة كيو.آر017، وهي بطائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، هبطت قبل الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دبلن (1200بتوقيت غرينتش).
وأضاف مطار دبلن في بيان "عند الهبوط، استقبلت خدمات الطوارئ، ومنها شرطة المطار وإدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لنا، الطائرة بعد الإبلاغ عن إصابة ستة ركاب وستة من أفراد الطاقم إثر تعرض الطائرة لاضطرابات جوية في أثناء تحليقها فوق تركيا".
وقالت هيئة راديو وتلفزيون أيرلندا، نقلا عن الركاب الذين وصلوا إلى مطار دبلن، إن الواقعة استمرت أقل من 20 ثانية وجاءت في أثناء تقديم الطعام والمشروبات.
وقع الحادث بعد خمسة أيام من اضطرار طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، كانت متجهة من لندن إلى سنغافورة، للهبوط في بانكوك بسبب اضطرابات جوية شديدة، مما أدى إلى وفاة بريطاني يبلغ من العمر 73 عاما ونقل 20 آخرين إلى العناية المركزة.
وتعد حوادث الطيران المرتبطة بالاضطرابات الجوية النوع الأكثر شيوعا، وذلك وفقا لدراسة للمجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل تعود للعام 2021.

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