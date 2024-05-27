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آخر الابتكارات.. أداة تتنبأ بأمراض القلب لـ10 سنوات مقبلة
آخر الابتكارات.. أداة تتنبأ بأمراض القلب لـ10 سنوات مقبلة
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آخر الابتكارات.. أداة تتنبأ بأمراض القلب لـ10 سنوات مقبلة

منوعات

2024-05-27 | 15:58
آخر الابتكارات.. أداة تتنبأ بأمراض القلب لـ10 سنوات مقبلة
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Aljadeed
آخر الابتكارات.. أداة تتنبأ بأمراض القلب لـ10 سنوات مقبلة

قادت جامعة أكسفورد البريطانية بحثا، أسفر عن ابتكار أداة يمكنها التنبؤ بخطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية لمدة 10 سنوات، بشكل أكثر دقة من ذي قبل.

وحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، يمكن للأداة، التي تسمى "كيو آر 4"، أن تساعد في تحديد هذه الأمراض لدى المعرضين للخطر بشكل خاص، التي يمكن أن تفشل في تحديدها أدوات التنبؤ الحالية.

والأداة بمثابة نوع من الآلات الحاسبة التي تتيح للأطباء استخدام البيانات الصحية للشخص، مثل ضغط الدم والعمر والتاريخ الطبي، لتقدير احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدى عقد مقبل، وهذا يعني أنه يمكن للأطباء التدخل مبكرا للوقاية.

ويقيس الجهاز 7 عوامل خطر تنطبق على جميع البالغين، هي مرض الانسداد الرئوي المزمن، وصعوبات التعلم، ومتلازمة داون، و4 أنواع من السرطان (الدم والرئة والفم والدماغ)، مع تسليط الضوء على كيفية تأثير الحالات المهمة الأخرى على صحة القلب.

كما تحدد الأداة العوامل الخاصة بصحة المرأة التي كانت تنبئ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل، مثل المضاعفات الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، واكتئاب ما بعد الولادة.

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