تركت امرأة إيطالية ابنتها المراهقة على حافة طريق سريع في روما، لأنها حصلت في مدرستها على درجات سيئة في مادة اللغة اللاتينية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

فقد عثرت دورية للشرطة على الفتاة البالغة 16 عاما بعد ظهر الإثنين الماضي وهي تسير على حافة أوتوستراد في العاصمة روما عادة ما يكون مزدحما، معرضة حياتها للخطر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عناصر الشرطة نقلوا الفتاة إلى مركزهم.

الى ذلك أوضحت الفتاة للشرطة حسبما أوردت صحيفة "لا ريبوبليكا": "لقد تشاجرنا لأنني حصلت على علامة سيئة في اللغة اللاتينية، وأجبرتني أمي على النزول من السيارة".

وذكرت صحف إيطالية أن الفتاة طالبة جيدة، وتعد علامتها في هذه المادة استثناء.