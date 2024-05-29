الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فتاة تتعرض لـ&quot;اقسى عقاب&quot; من والدتها.. والسبب؟
فتاة تتعرض لـ"اقسى عقاب" من والدتها.. والسبب؟
A-
A+

فتاة تتعرض لـ"اقسى عقاب" من والدتها.. والسبب؟

منوعات

2024-05-29 | 02:21
فتاة تتعرض لـ"اقسى عقاب" من والدتها.. والسبب؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فتاة تتعرض لـ"اقسى عقاب" من والدتها.. والسبب؟

عثر على الفتاة البالغة 16 عاما تسير على حافة أوتوستراد

تركت امرأة إيطالية ابنتها المراهقة على حافة طريق سريع في روما، لأنها حصلت في مدرستها على درجات سيئة في مادة اللغة اللاتينية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

فقد عثرت دورية للشرطة على الفتاة البالغة 16 عاما بعد ظهر الإثنين الماضي وهي تسير على حافة أوتوستراد في العاصمة روما عادة ما يكون مزدحما، معرضة حياتها للخطر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عناصر الشرطة نقلوا الفتاة إلى مركزهم.

الى ذلك أوضحت الفتاة للشرطة حسبما أوردت صحيفة "لا ريبوبليكا": "لقد تشاجرنا لأنني حصلت على علامة سيئة في اللغة اللاتينية، وأجبرتني أمي على النزول من السيارة".

وذكرت صحف إيطالية أن الفتاة طالبة جيدة، وتعد علامتها في هذه المادة استثناء.

اقرأ ايضا في منوعات

"سابقة فريدة".. شفاء مريض سكري تم علاجه بالخلايا
Play
05:13

"سابقة فريدة".. شفاء مريض سكري تم علاجه بالخلايا

في سابقة فريدة عالمياً، نجح فريق من العلماء والأطباء الصينيين في علاج مريض مصاب بالسكري باستخدام العلاج بالخلايا.

05:13

"سابقة فريدة".. شفاء مريض سكري تم علاجه بالخلايا

في سابقة فريدة عالمياً، نجح فريق من العلماء والأطباء الصينيين في علاج مريض مصاب بالسكري باستخدام العلاج بالخلايا.

"مشهد لا يصدق".. بالفيديو- 3 أطفال تسقطهم صاعقة!
Play
02:38

"مشهد لا يصدق".. بالفيديو- 3 أطفال تسقطهم صاعقة!

انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة ضرب الصاعقة وسقوط الأطفال

02:38

"مشهد لا يصدق".. بالفيديو- 3 أطفال تسقطهم صاعقة!

انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة ضرب الصاعقة وسقوط الأطفال

بالفيديو- دخان يتصاعد من أسفل جناح طائرة.. ماذا حدث؟
Play
02:07

بالفيديو- دخان يتصاعد من أسفل جناح طائرة.. ماذا حدث؟

دخان أسود بدأ يتصاعد من أسفل الجناح بينما كانت الطائرة تستعد للاقلاع

02:07

بالفيديو- دخان يتصاعد من أسفل جناح طائرة.. ماذا حدث؟

دخان أسود بدأ يتصاعد من أسفل الجناح بينما كانت الطائرة تستعد للاقلاع

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024