لبنان على موعد مع كتل حارة.. إليكم تفاصيل الطقس

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٨٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة: قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٧ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

السبت: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٣٢ بقاعًا وبين ١٤ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.