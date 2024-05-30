الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء
ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء
A-
A+

ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء

منوعات

2024-05-30 | 06:21
ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء

التقطت مركبة استكشاف المريخ المدارية (MRO) التابعة لـ"ناسا"، صورة لثقب غريب على المريخ يُعتقد أنه فوهة بركانية، وأثار هذا الثقب حيرة العلماء.

يقع الثقب في منطقة "ثارسيس بولج"، وهي سهل بركاني واسع يبلغ عرضه آلاف الكيلومترات، ويعتبر سهلا مرتفعا مقارنة ببقية المريخ، ويبلغ متوسط ارتفاعه نحو 10 كيلومترات (33000 قدم) فوق متوسط ارتفاع الكوكب.
كانت هذه المنطقة نشطة بركانياً في الماضي، وبحسب العلماء هناك الكثير من الشكوك، أن هذه الحفرة هي نتيجة مباشرة للنشاط البركاني القديم.
ووفقا للعلماء، فإن فهم أسباب تشكل الحفر والفوهات البركانية على القمر أسهل بالمقارنة مع المريخ.
ومن الناحية العلمية، لا يوجد سبب يمنع وجود فوهات لحمم  بركانية على المريخ، بما أن جاذبية المريخ أضعف بكثير من جاذبية الأرض، هذا من شأنه أن يسمح بوجود فوهات بركانية أكبر بكثير بحسب المصدر Universe Today.
وكشفت وكالة "ناسا" الفضائية، أن خطتها لجلب عينات من كوكب المريخ إلى الأرض، تم تأجيلها بهدف تقليل النفقات.
ولا تزال فوهات الحمم البركانية على المريخ  لغزا، وفي السنوات الماضية، وجد العلماء الكثير من الأدلة المورفولوجية التي تشير إلى وجودها بكثرة.

اقرأ ايضا في منوعات

"شفطه" محرك الطائرة.. مقتل شخص على مدرج مطار أمستردام
Play
07:39

"شفطه" محرك الطائرة.. مقتل شخص على مدرج مطار أمستردام


لقي شخص حتفه بعد أن امتصه محرك توربيني لطائرة على أحد مدارج مطار أمستردام الدولي، حسبما أفاد مسؤولون.

07:39

"شفطه" محرك الطائرة.. مقتل شخص على مدرج مطار أمستردام


لقي شخص حتفه بعد أن امتصه محرك توربيني لطائرة على أحد مدارج مطار أمستردام الدولي، حسبما أفاد مسؤولون.

بالصورة - "إكس" تغلق حساب مراسل قناة "المنار" علي شعيب
Play
06:22

بالصورة - "إكس" تغلق حساب مراسل قناة "المنار" علي شعيب

أغلقت منصة "إكس"، اليوم الخميس، حساب مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب.

06:22

بالصورة - "إكس" تغلق حساب مراسل قناة "المنار" علي شعيب

أغلقت منصة "إكس"، اليوم الخميس، حساب مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب.

لبنان على موعد مع كتل حارة.. إليكم تفاصيل الطقس
Play
02:07

لبنان على موعد مع كتل حارة.. إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر طقس مستقر ومعتدل حالياً على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة السطحية، ويستمر لغاية السبت، يليه كتل حارة بدءًا من الاحد ولعدة ايام مع ارتفاع الحرارة لتصبح ثلاثينية بالتوازي مع انخفاض الرطوبة في طبقات الجو ما يؤدي الى انحسار السحب في الجو.

02:07

لبنان على موعد مع كتل حارة.. إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر طقس مستقر ومعتدل حالياً على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة السطحية، ويستمر لغاية السبت، يليه كتل حارة بدءًا من الاحد ولعدة ايام مع ارتفاع الحرارة لتصبح ثلاثينية بالتوازي مع انخفاض الرطوبة في طبقات الجو ما يؤدي الى انحسار السحب في الجو.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024