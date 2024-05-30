بعد 84 عاماً من استعارته.. إعادة كتاب الى المكتبة!

الموعد المحدد لإعادة الكتاب كان يفترض ان يكون في كانون الأول 1939

أُعيد في الشهر الحالي كتاب استُعير عام 1939، أي قبل 84 سنة، من مكتبة في هلسنكي، على ما أفادت أمينة المكتبة في العاصمة الفنلندية لوكالة الصحافة الفرنسية .

فقد تسلمت هيني ستراند، الاثنين الماضي، الترجمة الفنلندية لرواية "اللاجئون" للكاتب آرثر كونان دويل في مكتبة أودي المركزية في هلسنكي .

وقالت ستراند: "كان الموعد المحدد لإعادة الكتاب 26 ديسمبر 1939"، مشيرةً إلى أنها لم تستلم من قبل أي كتاب تأخّرت إعادته لفترة كهذه.

ولا تزال العلاقة بين الشخص الذي أعاد الكتاب ومَن استعاره غير معروفة.

وقالت ستراند: "عادةً ما تكون الأعمال التي تُعاد بعد عقود من تاريخ إعارتها، عبارة عن كتب يُعثَر عليها عند التفتيش بممتلكات أشخاص متوفين".

واعتبرت أن التفسير المنطقي لتأخّر إعادة "اللاجئون" هو أن الموعد النهائي لإعادته كانت بعد شهر من غزو الاتحاد السوفياتي لفنلندا في نوفمبر 1939.

وقالت: "ربما لم تكن إعادة الكتاب في بال مَن استعاره عندما اقترب موعد إعادته".

والكتاب المنشور عام 1893 هو رواية تاريخية تدور أحداثها في فرنسا خلال القرن السابع عشر. واشتهر آرثر كونان دويل بروايات شيرلوك هولمز البوليسية.

وأكدت ستراند أن المكتبة يمكنها أن تتيح للعامّة الكتاب، وهو طبعة نشرت عام 1925، لأنه في حالة جيدة.

وقالت "إن نوعية الكتب القديمة هي أفضل عموماً من الكتب الحديثة".