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بالفيديو - ولي أمر يعتدي على استاذ بـ&quot;القنوة&quot;
بالفيديو - ولي أمر يعتدي على استاذ بـ"القنوة"
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بالفيديو - ولي أمر يعتدي على استاذ بـ"القنوة"

منوعات

2024-05-30 | 11:11
بالفيديو - ولي أمر يعتدي على استاذ بـ"القنوة"
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Aljadeed
بالفيديو - ولي أمر يعتدي على استاذ بـ"القنوة"

وثق أحد الطلاب الحادثة بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

أقدم ولي أمر تلميذ في إحدى مدارس العاصمة الأردنية عمّان على الاعتداء بالضرب المبرح على استاذ مستخدماً عصا مدببة "قنوة"، وقد وثق أحد الطلاب الحادثة بمقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.

وفي التفاصيل فقد أصيب الاستاذ في مدرسة حنين الثانوية للبنين في حي نزّال وسط العاصمة عمان، إثر اعتداء أثناء محاولته حماية طلاب المدرسة أمس الأربعاء.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية أحمد المساعفة تفاصيل الحادثة التي وقعت في المدرسة.

وقال المساعفة إن الاستاذ يعمل في إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديرية قصبة عمان، وأثناء تأدية واجبه التربوي والأخلاقي لفض مشاجرة حدثت بين مجموعة من الطلبة خارج أسوار المدرسة تعرض للضرب على رأسه من أحد أولياء الأمور وكذلك لتصرفات غير مسؤولة من قبل طالبين اثنين، أحدهما من المدرسة نفسها التي يُدرس بها المعلم والآخر من مدرسة مجاورة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الحالة الصحية العامة للمعلم جيدة ومستقرة، حيث يخضع للعلاج في أحد المستشفيات الحكومية.

وأشار المساعفة إلى أنه تم تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية بحق المعتدين، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ العقوبات الرادعة بحق الطلبة المعتدين.

كما أكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت والقيم التربوية الأصيلة الكفيلة بتحقيق رؤيتها ورسالتها السامية.

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