قتلت طفلتها وأغرقت ابنها ثم سلمت نفسها للشرطة!

أقدمت امرأة من ولاية ميزوري الأميركية على إطلاق النار على طفلتها وإغراق ابنها في بركة نافورة قبل ان تسلم نفسها للشرطة.

وفي السياق كشفت الشرطة في ولاية ميزوري أن امرأة ذهبت إلى مركز الشرطة، الثلاثاء الماضي، وأخبرت الضباط أنها أطلقت النار على أحد أطفالها وأغرقت الآخر، بحسب ما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية.

وقد عثرت الشرطة على فتاة تبلغ من العمر 9 أعوام، ميتة داخل سيارة الأم التي كانت متوقفة خارج مركز شرطة مدينة فيستوس، حيث سلمت نفسها، فيما تم العثور على الطفل الآخر الذي يبلغ من العمر عامين، ميتا في بركة نافورة خارج منتجع بالقرب من مدينة فيستوس، إحدى ضواحي سانت لويس.

من جانبه، قال عمدة مقاطعة جيفرسون في ولاية ميزوري، ديف مارشاك، في مؤتمر صحافي، إن السلطات تعتقد أن الطفلين قتلا صباح الثلاثاء.

وأضاف أن الشرطة قامت بالبحث عن طفل ثالث من أفراد الأسرة، وتمكنوا من العثور عليه "وهو على قيد الحياة".

وتجري الشرطة تحقيقا مع الأم المتهمة في جرائم قتل، والتي لم تكشف السلطات عن هويتها أو دوافعها المحتملة.