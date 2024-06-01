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&quot;ضربة شمس&quot; تتسبب بوفاة 14 شخصاً
"ضربة شمس" تتسبب بوفاة 14 شخصاً
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"ضربة شمس" تتسبب بوفاة 14 شخصاً

منوعات

2024-06-01 | 02:23
"ضربة شمس" تتسبب بوفاة 14 شخصاً
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Aljadeed
"ضربة شمس" تتسبب بوفاة 14 شخصاً

الحرارة كانت تخطت الـ 45 درجة مئوية

توفي 14 شخصاً على الأقل في يوم واحد هذا الأسبوع في ولاية بيهار الهندية (جنوبا) جراء الحر الشديد، وفق ما أفاد بيان حكومي، امس بعدما شهدت معظم أجزاء البلاد ارتفاعاً غير معهود في درجات الحرارة.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بيهار: "وفق المعلومات الواردة حتى اللحظة، توفي 14 شخصاً بالمجموع.. نتيجة الإصابة بضربة شمس".

وتشهد الهند موجة حر وتخطت الحرارة في العديد من المدن 45 درجة مئوية. وباستثناء بيهار لم تنشر السلطات حصيلة الوفيات على مستوى البلاد.

وقالت المحكمة العليا في ولاية راجستان (غربا) التي سجلت أعلى درجات حرارة في الأيام الأخيرة إن السلطات لم تتخذ التدابير المناسبة لحماية الناس من الحرّ.

وذكرت المحكمة اول من امس قبل الإعلان عن الوفيات في بيهار أنه "بسبب ظواهر الطقس المتطرفة على شكل موجات حر، قضى مئات الأشخاص هذا الشهر".

وقد حضت الحكومة على إعلان حال طوارئ وطنية. وطلبت المحكمة من حكومة الولاية إنشاء صندوق تعويضات لأقارب المتوفين نتيجة الحر.

ومن بين المتوفين في بيهار 10 من موظفي الانتخابات كانوا يحضرون لليوم الأخير للانتخابات اليوم في الاقتراع الذي استمر ستة أسابيع، وفق مذكرة عن مركز إدارة الكوارث بالولاية.

وترتفع درجات الحرارة كثيراً في الصيف في الهند، لكن باحثين أشاروا إلى أن تغيّر المناخ أدّى إلى موجات حر أطول، وأكثر تواتراً وأكثر شدّة.

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