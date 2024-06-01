إرتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة.. إليكم حالة الطقس



توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل وجنوب البلاد مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبلغ ذروتها يوم الاثنين حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ويستمر تأثيرها طيلة الاسبوع المقبل. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع رطوبة منخفضة نهارا ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية. الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل وجنوب البلاد مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة. الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل مع رطوبة مرتفعة واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الاجواء اعتبارا من بعد الظهر. الثلاثاء:قليل الغيوم مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى الرطوبة مرتفعة مع طبقات من الغبار في الاجواء.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 28 درجة، فوق الجبال من 18 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8و 25كم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 45 و % 80.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 23 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,28 ساعة غروب الشمس: 19,43.



