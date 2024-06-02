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بالفيديو - &quot;سباق دحرجة&quot; للفوز بقرص من الجبن!
بالفيديو - "سباق دحرجة" للفوز بقرص من الجبن!
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بالفيديو - "سباق دحرجة" للفوز بقرص من الجبن!

منوعات

2024-06-02 | 06:25
بالفيديو - "سباق دحرجة" للفوز بقرص من الجبن!
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بالفيديو - "سباق دحرجة" للفوز بقرص من الجبن!

شارك المئات من الرجال والنساء والأطفال، أمس الاثنين، في الحدث السنوي التقليدي من سباقات الفوز بقرص من جبن دوبل غلوستر، والذي يطلق عليه "سباق دحرجة الجبن".

ويركض جميع المشاركين ويتعثرون ويسقطون للفوز بقرص من جبن دوبل غلوستر بعد مطاردته لمسافة 183 مترا أسفل تل كوبر هيل المتدرج شديد الانحدار في قرية بروكورث بمدينة كوتسوولدز غرب إنجلترا.

وينظم القائمون على الحدث السباق بشكل غير رسمي، بعد أن تسببت مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة في إلغاء المنافسة الرسمية في عام 2010.

ويتم الاحتفاء بهذا الحدث غير العادي منذ عقود، وربما قرون ويعتقد أن جذوره تعود إلى مهرجان وثني للاحتفال بعودة الربيع.

والسباق عبارة عن مطاردة قرص الجبن الذي يتم إلقاؤه ليتدحرج إلى أسفل التل بسرعة كبيرة وأول من يصل من المتسابقين إلى أسفل التل يفوز بقرص الجبن.

وحسب ما أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أمس الاثنين، فقد حضر نحو 5 آلاف شخص لمشاهدة السباق هذا العام الذي يضم 6 مراحل: 4 للرجال وواحدا للنساء وآخر للأطفال، على الرغم من إعلان المجموعة الاستشارية للسلامة في منطقة توكيسبيري أنه غير آمن.

وقال مساعد رئيس شرطة غلوسيسترشاير أرمان ماثيسون، "إن سباق الجبن في كوبرز هيل هو تقليد فريد من نوعه في مقاطعتنا وليست لدينا رغبة في إيقافه. نحن ننصح أولئك الذين يعتزمون الحضور أو المشاركة أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر التي قد يعرضون أنفسهم لها".

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