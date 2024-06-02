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فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا يُثير غضب &quot;اسرائيل&quot;!
فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا يُثير غضب "اسرائيل"!
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فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا يُثير غضب "اسرائيل"!

منوعات

2024-06-02 | 07:38
فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا يُثير غضب "اسرائيل"!
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Aljadeed
فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا يُثير غضب "اسرائيل"!

أثار تتويج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غضب وانزعاج إسرائيليين بعد فوزه مساء أمس بنتيجة 2-صفر على بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وجاء هذا الانزعاج على خلفية اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية قبل أيام، وهو قرار انعكس سلبا على الشارع الرياضي ومنصات التواصل الاجتماعي في "إسرائيل".

وقبل بداية مباراة النهائي تمنى "الإسرائيليون" خسارة الفريق الملكي بسبب دعم بلاده للقضية الفلسطينية.
 

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