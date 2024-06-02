شاهد 🔽 - لحظة إنهيار مبنى في أحد شوارع إسطنبول pic.twitter.com/wrTwIpqaU8
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 2, 2024
شاهد 🔽 - لحظة إنهيار مبنى في أحد شوارع إسطنبول pic.twitter.com/wrTwIpqaU8
أثار تتويج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غضب وانزعاج إسرائيليين بعد فوزه مساء أمس بنتيجة 2-صفر على بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي.
شارك المئات من الرجال والنساء والأطفال، أمس الاثنين، في الحدث السنوي التقليدي من سباقات الفوز بقرص من جبن دوبل غلوستر، والذي يطلق عليه "سباق دحرجة الجبن".
أقيل السفير البريطاني لدى المكسيك، جون بنيامين، من منصبه بعد ظهوره بمقطع فيديو على الإنترنت وهو يوجه بندقية هجومية إلى موظف آخر داخل سيارة.