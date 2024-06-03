بالفيديو - إحتراق "مقاتلة" ونجاة قائدها!

A military fighter jet F-35 has crashed near the international airport in Albuquerque, New Mexico.#NewMexico #USA #Albuquerque #crash pic.twitter.com/NYwk26gjso
— The UnderLine (@TheUnderLineIN) May 29, 2024
A military fighter jet F-35 has crashed near the international airport in Albuquerque, New Mexico.#NewMexico #USA #Albuquerque #crash pic.twitter.com/NYwk26gjso
تماما كما فعل منافسه اللدود جو بايدن قبل أشهر قليلة، تراجع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب عن مساعيه السابقة لحظر تيك توك، وانضم إلى تطبيق الفيديوهات القصيرة الذائع الصيت، والمنتشر بشكل خرافي بين الشباب في الولايات المتحدة وكافة أنحاء العالم أيضا.
في واحدة من أصغر قرى إيطاليا، تجرى واحدة من أغرب الانتخابات في العالم.
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