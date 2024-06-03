بالفيديو - إحتراق "مقاتلة" ونجاة قائدها!

وأظهر مقطع فيديو التقط من موقع الحادث حطام الطائرة يحترق على أحد التلال على جانب الطريق بالقرب من القاعدة الجوية الواقعة بين مدينة وريو برافو ومنطقة ميسا ديل سول شرق ألباكركي.



وقال مسؤولون إن "طيارا بالقوات الجوية أصيب بعد أن قفز من طائرة الـ"إف-35 بي" التي تحطمت بعد التزود بالوقود في قاعدة كيرتلاند الجوية".



وفي مقطع فيديو تم نشره على منصة "إكس" -"تويتر" سابقا- قال مسؤول المعلومات العامة بالإدارة في قاعدة ألبوكيركي الجوية الملازم جيسون فيغر، إنهم بدؤوا في تلقي تقارير عن احتمال سقوط طائرة قبل الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي