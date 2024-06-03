بعدما حاول حظره خلال رئاسته.. ترامب ينضم إلى تيكتوك!

تماما كما فعل منافسه اللدود جو بايدن قبل أشهر قليلة، تراجع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب عن مساعيه السابقة لحظر تيك توك، وانضم إلى تطبيق الفيديوهات القصيرة الذائع الصيت، والمنتشر بشكل خرافي بين الشباب في الولايات المتحدة وكافة أنحاء العالم أيضا.

ففي تطور مهم للتطبيق الذي تعرض لحملة انتقادات شرسة في واشنطن بسبب علاقاته المزعومة مع الحكومة الصينية، نشر الرئيس السابق مقطع فيديو على حساب @realDonaldTrump، ظهر فيه ترامب ملوحاً للجماهير خلال حدث UFC الذي أقيم مساء أمس السبت في نيوارك بنيو جيرسي.



وخلال اللقطة الأولى من الفيديو القصير الذي لم تتجاوز مدته 13 ثانية، أطل رئيس UFC دانا وايت، ليعلن أن ترامب بات الآن متواجدا على TikTok".



ليرد عليه المرشح الجمهوري قائلاً: "إنه لشرف لي".



ثم ختم ترامب المقطع المصور بعبارة مقتضبة قائلا "لقد كان مشوارنا جيداً جدا.. أليس كذلك؟"



ولعل الغريب في افتتاح ترامب لحسابه الجديد هذا، أن عام 2020 كان أول المطالبين بحظر التطبيق في الولايات المتحدة، بل أصدر أمرًا تنفيذيًا مطالباً باتخاذ الإدارة الأميركية إجراءات صارمة ضد مالكي TikTok لحماية الأمن القومي في البلاد، إلا أن القضاء الأميركي أوقفه حينها، وفق ما نقلت شبكة إي بي سي.



لكن ترامب عاد إلى مهادنة تيك توك لاحقا. ففي آذار الماضي (2024) عارض توجه الكونغرس حظر TikTok، معتبراً أن تلك الخطوة من شأنها أن تقوي تطبيقات أخرى منافسة كفيسبوك وغيرها من المنصات التي انتقدها أيضاً.



كما رأى أن منع التطبيق الصيني من شأنه أن يثير حفيظة الشباب ويدفعهم للجنون، كذلك قد يضر ببعض الأعمال التجارية.