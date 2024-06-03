الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
غضب وإغماءات وسط طلاب في سوريا بسبب &quot;الرياضيات&quot;.. ما القصة؟
غضب وإغماءات وسط طلاب في سوريا بسبب "الرياضيات".. ما القصة؟
A-
A+

غضب وإغماءات وسط طلاب في سوريا بسبب "الرياضيات".. ما القصة؟

منوعات

2024-06-03 | 07:07
غضب وإغماءات وسط طلاب في سوريا بسبب "الرياضيات".. ما القصة؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
غضب وإغماءات وسط طلاب في سوريا بسبب "الرياضيات".. ما القصة؟

عبر عدد من الطلبة والأهالي في سوريا عن غضبهم بسبب خطأ في أحد الأسئلة وصعوبات في امتحان مادة الرياضيات الخاص بالشهادة الثانوية الفرع العلمي.

وحسب وسائل إعلام سورية فقد تم تسجيل حالات انهيار عصبي وإغماءات وسط طلبة الثانوية العامة بعد تفاجئهم من تغيير منهجية وضع الأسئلة دون إعلامهم مسبقا.
ودعا أهالي الطلاب إلى إعادة برمجة الامتحان في وقت لاحق والتحقق من الأخطاء التي تم تسجيلها في بعض الأسئلة التي وصفوها بـ"التعجيزية".
كما انتشرت أخبار تفيد بوفاة أحد الطلبة بسبب أزمة قلبية خلال إجراء امتحان الرياضيات.
وتعليقا على خبر الوفاة أكد رئيس امتحانات حلب أحمد العنان أنه "لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة طالب البكالوريا أحمد الرحيل بأزمة قلبية أثناء امتحان الرياضيات".
وقال العنان في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية إن "الرحيل أغمى عليه من أصل 39 طالباً أغمى عليهم خلال الامتحانات، ووضعه الصحي مستقر".
من جهتها أكدت وزارة التربية السورية على موقع "فيسبوك" أن مكتب التوجيه الأول لمادة الرياضيات أوضح أن أسئلة المادة -الرياضيات- جاءت متدرجة لتناسب جميع مستويات الطلاب والفروق الفردية بينهم وتعتمد على فهم المادة بعيداً عن التلقين.

اقرأ ايضا في منوعات

بعدما حاول حظره خلال رئاسته.. ترامب ينضم إلى تيكتوك!
Play
03:34

بعدما حاول حظره خلال رئاسته.. ترامب ينضم إلى تيكتوك!

تماما كما فعل منافسه اللدود جو بايدن قبل أشهر قليلة، تراجع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب عن مساعيه السابقة لحظر تيك توك، وانضم إلى تطبيق الفيديوهات القصيرة الذائع الصيت، والمنتشر بشكل خرافي بين الشباب في الولايات المتحدة وكافة أنحاء العالم أيضا.

03:34

بعدما حاول حظره خلال رئاسته.. ترامب ينضم إلى تيكتوك!

تماما كما فعل منافسه اللدود جو بايدن قبل أشهر قليلة، تراجع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب عن مساعيه السابقة لحظر تيك توك، وانضم إلى تطبيق الفيديوهات القصيرة الذائع الصيت، والمنتشر بشكل خرافي بين الشباب في الولايات المتحدة وكافة أنحاء العالم أيضا.

بالفيديو - إحتراق "مقاتلة" ونجاة قائدها!
Play
03:09

بالفيديو - إحتراق "مقاتلة" ونجاة قائدها!

تحطمت طائرة من طراز إف-35 قيد التطوير واشتعلت فيها النيران بعد وقت قصير من إقلاعها أمس الثلاثاء، بالقرب من قاعدة جوية في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو (جنوب غرب الولايات المتحدة).

03:09

بالفيديو - إحتراق "مقاتلة" ونجاة قائدها!

تحطمت طائرة من طراز إف-35 قيد التطوير واشتعلت فيها النيران بعد وقت قصير من إقلاعها أمس الثلاثاء، بالقرب من قاعدة جوية في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو (جنوب غرب الولايات المتحدة).

أغرب انتخابات على الاطلاق!
Play
03:01

أغرب انتخابات على الاطلاق!

في واحدة من أصغر قرى إيطاليا، تجرى واحدة من أغرب الانتخابات في العالم.

03:01

أغرب انتخابات على الاطلاق!

في واحدة من أصغر قرى إيطاليا، تجرى واحدة من أغرب الانتخابات في العالم.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024