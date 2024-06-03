ضبط 18 طناً من مخدر "الشيرا" في الدار البيضاء

واشارت الشرطة في بيان الى انها ألقت القبض على خمسة أشخاص وهم متلبسون بنقل المادة المحظورة على شاحنة ويحاولون تحميلها على زوارق مطاطية سريعة.

وأضافت أنها بدأت التحري عن علاقات المحتجزين بشبكات تهريب المخدرات المحلية والدولية.

وكثف المغرب في الأشهر القليلة الماضية حملاته الأمنية ضد تهريب المخدرات والتي أسفرت عن مضبوطات من بينها 10.7 طن من الحشيش بمدينة أغادير على ساحل المحيط الأطلسي في مارس، و19.5 طن من الحشيش في صورته الصمغية مخبأة داخل شاحنة محملة بأخطبوط ومتجهة إلى إسبانيا في حزيران الماضي.

وتحرص الرباط بشكل دائم على تعزيز المراقبة على حدودها لضبط وتوقيف المتورطين في تهريب شحنات المخدرات سواء لأوروبا أو لإفريقيا.