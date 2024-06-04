"كرش" مديرها ورّطها.. موظفة مصرية تشعل مواقع التواصل



في واقعة طريفة لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل في مصر، عاقبت إحدى الشركات موظفة لديها بالخصم من راتبها بسبب فيديو سخرت فيه من "كرش"مديرها.

ونشرت فتاة تدعي مريم حلمي، عبر صفحتها على "فيسبوك"، خطاب خصم من راتبها يبلغ 3500 جنيه، وعلقت على الخطاب قائلة: "الجميع يتم الخصم من راتبه بسبب التأخير أو التقصير في العمل، لكن الخصم جالي لسبب آخر" ناشرة صورة خطاب الخصم وبه السبب.

وجاء نص قرار الخصم على النحو التالي: "عزيزتي مريم حلمي، تحية طيبة وبعد.. نود أن نبلغك بأنه تم اتخاذ قرار بخصم مبلغ 3500 جنيه من راتبك هذا الشهر، ويأتي هذا القرار نتيجة تصويرك لفيديو يظهر فيه بطن السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بصورة ممتلئة أو منتفخة، وهو ما يعتبر مخالفة للسياسات المتبعة في قسم الإعلام كما تعلمين، فإن من ضمن مسؤولياتك في قسم الإعلام هو إظهار أفضل صورة لكل العاملين في الشركة بدون استثناء".

وتابع الخطاب: "نحن نقدر جهودك ونعلم أنها المرة الأولى التي ترتكبين فيها خطأ منذ بداية عملك معنا، ونتطلع إلى تفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل، إن إلتزامك بالمعايير المهنية يعكس صورة إيجابية عن الشركة ويساهم في تعزيز سمعتها".

وكشف موقع "إعلام دوت كوم" عدة معلومات عن الفتاة، وقال إنها تخرجت في كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، في عام 2021، ونتيجة حبها لمجال التصوير والمونتاج قررت العمل في هذا المجال، وأنها عثرت على وظيفة في قسم الإعلام بإحدى الشركات وقبلت بالفعل وفوجئت بتوجيهها للعمل في مجال البرمجة ومنه نقلت إلى قسم الإعلام.

وقالت إنها على مدار فترة عملها لم تقم بأي أخطاء، مؤكدة أن الشركة تعتمد على إخراج صورة المهندس الذي يقوم بتقديم التدريبات بصورة جيدة ومُنمقة، وهذا سبب الخصم الذي حصلت عليه في راتب هذا الشهر ومؤكدة أن المدير الذي ظهر بالفيديو انزعج بشدة من صورته ومظهره بسبب ظهور بطنه مُمتلئة بعض الشيء.

وقالت مريم إنها نشرت الصورة والفيديو عبر هاتفها، وبعدها نفد شحن هاتفها فتركته حتى فوجئت بأعداد الإعجابات والمشاركات، مشيرة إلى أنها لم تتوقع ما حدث، ومتعهدة بعدم تكرار هذا الخطأ.





