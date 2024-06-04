بالفيديو - "المشهد مبكي هنا".. عبارة تتصدّر مواقع التواصل تزامناً مع إحتراق "إسرائيل"

عاشت "إسرائيل" ليلة من الجحيم على إثر إندلاع النيران في الجليل الأعلى جراء صواريخ أطلقها حزب الله، وأسفرت تلك الحرائق عن سقوط إصابات عدة.