بالفيديو - "المشهد مبكي هنا".. عبارة تتصدّر مواقع التواصل تزامناً مع إحتراق "إسرائيل"
عاشت "إسرائيل" ليلة من الجحيم على إثر إندلاع النيران في الجليل الأعلى جراء صواريخ أطلقها حزب الله، وأسفرت تلك الحرائق عن سقوط إصابات عدة.
وسخر مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي من تغطية إعلام العدو لهذه الحرائق التي أصابت "إسرائيل" التي لم تتوقف حتى الآن عن إرتكاب أبشع المجازر في قطاع غزة ولبنان والمضي قدماً بعدوانها.
وإستعان مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي بعبارة شهيرة لمراسلة قناة "الجديد" حليمة طبيعة (المشهد مبكي هنا)، والتي وصفت بها فجر 15 تشرين الأول من العام 2015 الحريق الذي إندلع في منطقة الدامور على ساحل الشوف.