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روسي يقضي &quot;أطول مدة في الفضاء&quot;.. كم بلغت؟
روسي يقضي "أطول مدة في الفضاء".. كم بلغت؟
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روسي يقضي "أطول مدة في الفضاء".. كم بلغت؟

منوعات

2024-06-05 | 05:09
روسي يقضي "أطول مدة في الفضاء".. كم بلغت؟
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Aljadeed
روسي يقضي "أطول مدة في الفضاء".. كم بلغت؟

أصبح قائد مجموعة رواد الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، والمراسل الخاص لوكالة "تاس" في محطة الفضاء الدولية، أوليغ كونونينكو، أول شخص في تاريخ البشرية قضى في المجموع 1000 يوم في الفضاء، حسبما أفادت وكالة الفضاء "روسكوسموس".

وجاء في بيانها: "اليوم في تمام الساعة 00:00:20 بتوقيت موسكو، سجل رائد الفضاء التابع لمؤسسة "روسكوسموس" الحكومية، أوليغ كونونينكو، الذي يعمل في محطة الفضاء الدولية، لأول مرة في العالم 1000 يوم كإجمالي لفترات الرحلات الفضائية".

ويقوم كونونينكو حالياً بالرحلة الفضائية الخامسة في حياته المهنية، وفي يونيو سيحتفل رائد الفضاء الروسي، وهو مراسل خاص لوكالة "تاس"، بعيد ميلاده الستين في الفضاء، وفي نهاية هذه الرحلة، التي تستغرق عاماً، سيكون إجمالي مدة رحلاته الفضائية 1110 أيام.

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