وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت شركة "نيوجيرزي" لمكافحة الحشرات من العناكب القادمة، قائلة إنه "سيصعب تفويت عناكب جورو" لأن الإناث يصل طول أرجلها إلى 10 سنتيمترات بوصات، وتشتهر بألوانها الصفراء والرمادية.

وقالت الشركة إن "ما يميز هذا النوع من العناكب عن غيرها هو قدرتها على الطيران، وهي سمة غير شائعة بين العناكب".

وعلى الرغم من أن كلمة الطيران لا تعني أن هذه العناكب يمكنها فعل ذلك مثل الطيور، إلا أن عناكب جورو تستخدم تقنية تُعرف باسم البالون، إذ تطلق خيوطا حريرية في الهواء، مما يسمح لها بحملها بواسطة الرياح.

وقال عالم البيئة خوسيه راميريز غاروفالو، إن "الأمر يتعلق بموعد وصول العناكب إلى نيويورك ونيو جيرزي".

ووجدت دراسة نشرت في أكتوبر الماضي أن هذا النوع من العناكب الغازية "وجدت لتبقى".