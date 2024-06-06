بالفيديو - زرافة تنتزع طفلة من يد أمها

فقد نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر أن جيسون توتن وزوجته سييرا روبرت وأطفالهما كانوا يقومون برحلة سفاري على متن سيارتهم في مركز "فوسيل ريم" للحياة البرية بمدينة غلين روز التابعة لولاية تكساس.

ويسمح "Fossil Rim" للزائرين بإطعام بعض الحيوانات، مثل الزرافة.

وفي السياق فقد انتشر مقطع فيديو يظهر زرافة تقترب من سيارة توتن. وحينها حاولت العائلة الصغيرة إطعام الزرافة، مما أثار إعجاب طفلتهما الصغيرة، ببيزلي.

وفي لمح البصر، مسكت الزرافة قميص الفتاة الصغيرة ونزعتها من يد أمها ورفعتها في الهواء.





وكان رد فعل روبرت سريعا، حيث تدخلت على الفور ومسكت ببيزلي وأعادتها إلى حضنها.

وقال توتن: "نظرت من النافذة الخلفية ورأيت الزرافة.. توقف قلبي، لقد أخافتني بشدة"، موضحاً: "تفهمنا أن الوضع كان مجرد حادث، وأن الزرافة كانت تنوي انتزاع كيس الطعام من يدي بيزلي".