بالفيديو - إنجاز جديد في سجل "مواقفه المُحرجة".. بايدن يضرب من جديد!

بايدن يتعرض لموقف محرج.. حاول الجلوس على كرسي غير موجود في احتفال ذكرى يوم الإنزال! pic.twitter.com/f2rnQ2kIy5
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 6, 2024
بايدن يتعرض لموقف محرج.. حاول الجلوس على كرسي غير موجود في احتفال ذكرى يوم الإنزال! pic.twitter.com/f2rnQ2kIy5
جرى خلال الساعات الماضية تداول صورة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، تظهر أخطبوطا عملاقا جرفته الأمواج خارج الشاطئ.
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الخميس، تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط.
توفي رجل بعد سقوطه من منحدر شهير في النرويج، كان موقعا لأحداث الفيلم الأميركي الشهير "المهمة المستحيلة".