بالفيديو - إنجاز جديد في سجل "مواقفه المُحرجة".. بايدن يضرب من جديد!

تعرض الرئيس الاميركي جو بايدن، خلال حفل الانزال، إلى موقف محرج جديد، حيث حاول الجلوس على كرسي غير موجود!