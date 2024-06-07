بعد 19 عاماً .. مفاجأة عن صاحب الفستان الذي حير الملايين

الحادثة عادت الى الواجهة مجدداً لكن الامر لا يتعلق بلون الفستان، بل بصاحبه الذي نشر صورته قبل سنوات عدة.

فقد حكم على كير جونستون، البالغ من العمر 38 عاماً بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، كما منع من التواصل مع زوجته لمدة 10 سنوات.

أما السبب فيعود إلى اعتدائه العنيف على زوجته غريس، بل خنقها لمدة 20 ثانية بمنزلهما في اذار 2022، محاولاً قتلها.

وخلصت المحكمة في غلاسكو الاسكتلندية التي نظرت في القضية أمس إلى أن لجونستون تاريخا طويلا في إساءة معاملة زوجته. وقال القاضي إن جونستون خنق زوجته لمدة 20 ثانية تقريباً، مرجحا أنه كان ينوي قتلها، وفق ما نقلت شبكة سكاي نيوز.

كما أوضح المدعي العام، كريس ماكنتوش، أن غريس تلقت رسائل نصية من زوجها، يشكو فيها من أنها لم تفعل ما يكفي لدعمه، وعندما عادت إلى المنزل في ذلك اليوم وجدته نائماً.

لكن بعدما استيقظ أخبرها أنه سيتركها، وقام بضربها ووضعها على الأرض وخنقها بكلتا يديه.

فيما سمع أحد الشهود صراخها، وحاول إبعاد جونستون، الذي توقف في البداية، لكنه عاد وهو يمسك بسكين وهدّدها بالقضاء عليها.

بينما أصيبت الزوجة بكدمات واضحة في رقبتها نتيجة الاعتداء، وأرسلت رسائل إلى أصدقائها تطلب المساعدة، واتصلت بالشرطة، قائلة: "زوجي يحاول قتلي".

وبحسب "سكاي نيوز"، أقرّ جونستون الشهر الماضي بأنه مذنب بالاعتداء على زوجته، ما أدى إلى إصابتها وتعريض حياتها للخطر.

وكان كل من كير وغريس تصدرا عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم عام 2015 عندما أثارت صورة فستان ارتدته والدة العروس في حفل زفافهما جدلاً عبر الإنترنت حول لونه حيث رأى الكثيرون أنه مخطط بالذهبي، بينما كان في الواقع أسود وأزرق

وشارك الملايين في جميع أنحاء العالم حينها في نقاش حول لون الفستان من ضمنهم العديد من المشاهير، كتايلور سويفت وجاستن بيبر، وكاتي بيري وكيم كارداشيان.

في حين حصل الزوجان على 10000 دولار مقابل ظهورهما في "برنامج إلين دي جينيريس" الشهير في الولايات المتحدة.