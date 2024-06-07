الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد 19 عاماً .. مفاجأة عن صاحب الفستان الذي حير الملايين
بعد 19 عاماً .. مفاجأة عن صاحب الفستان الذي حير الملايين
A-
A+

بعد 19 عاماً .. مفاجأة عن صاحب الفستان الذي حير الملايين

منوعات

2024-06-07 | 03:01
بعد 19 عاماً .. مفاجأة عن صاحب الفستان الذي حير الملايين
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد 19 عاماً .. مفاجأة عن صاحب الفستان الذي حير الملايين

عام 2005 انتشرت صور لفستان بشكل واسع على صفحات الانترنت لتثير جدلاً كبيراً حول لونه اذ رآه البعض ذهبياً وأبيض اللون فيما أكد البعض الآخر أنه أزرق وأسود.

الحادثة عادت الى الواجهة مجدداً لكن الامر لا يتعلق بلون الفستان، بل بصاحبه الذي نشر صورته قبل سنوات عدة.

فقد حكم على كير جونستون، البالغ من العمر 38 عاماً بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، كما منع من التواصل مع زوجته لمدة 10 سنوات.

أما السبب فيعود إلى اعتدائه العنيف على زوجته غريس، بل خنقها لمدة 20 ثانية بمنزلهما في اذار 2022، محاولاً قتلها.

وخلصت المحكمة في غلاسكو الاسكتلندية التي نظرت في القضية أمس إلى أن لجونستون تاريخا طويلا في إساءة معاملة زوجته. وقال القاضي إن جونستون خنق زوجته لمدة 20 ثانية تقريباً، مرجحا أنه كان ينوي قتلها، وفق ما نقلت شبكة سكاي نيوز.

كما أوضح المدعي العام، كريس ماكنتوش، أن غريس تلقت رسائل نصية من زوجها، يشكو فيها من أنها لم تفعل ما يكفي لدعمه، وعندما عادت إلى المنزل في ذلك اليوم وجدته نائماً.

لكن بعدما استيقظ أخبرها أنه سيتركها، وقام بضربها ووضعها على الأرض وخنقها بكلتا يديه.

فيما سمع أحد الشهود صراخها، وحاول إبعاد جونستون، الذي توقف في البداية، لكنه عاد وهو يمسك بسكين وهدّدها بالقضاء عليها.

بينما أصيبت الزوجة بكدمات واضحة في رقبتها نتيجة الاعتداء، وأرسلت رسائل إلى أصدقائها تطلب المساعدة، واتصلت بالشرطة، قائلة: "زوجي يحاول قتلي".

وبحسب "سكاي نيوز"، أقرّ جونستون الشهر الماضي بأنه مذنب بالاعتداء على زوجته، ما أدى إلى إصابتها وتعريض حياتها للخطر.

وكان كل من كير وغريس تصدرا عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم عام 2015 عندما أثارت صورة فستان ارتدته والدة العروس في حفل زفافهما جدلاً عبر الإنترنت حول لونه حيث رأى الكثيرون أنه مخطط بالذهبي، بينما كان في الواقع أسود وأزرق

وشارك الملايين في جميع أنحاء العالم حينها في نقاش حول لون الفستان من ضمنهم العديد من المشاهير، كتايلور سويفت وجاستن بيبر، وكاتي بيري وكيم كارداشيان.

في حين حصل الزوجان على 10000 دولار مقابل ظهورهما في "برنامج إلين دي جينيريس" الشهير في الولايات المتحدة.

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - إنجاز جديد في سجل "مواقفه المُحرجة".. بايدن يضرب من جديد!
Play
16:08

بالفيديو - إنجاز جديد في سجل "مواقفه المُحرجة".. بايدن يضرب من جديد!

تعرض الرئيس الاميركي جو بايدن، خلال حفل الانزال، إلى موقف محرج جديد، حيث حاول الجلوس على كرسي غير موجود!

16:08

بالفيديو - إنجاز جديد في سجل "مواقفه المُحرجة".. بايدن يضرب من جديد!

تعرض الرئيس الاميركي جو بايدن، خلال حفل الانزال، إلى موقف محرج جديد، حيث حاول الجلوس على كرسي غير موجود!

"أخطبوط عملاق" يفترش شاطئ هذا البلد!
Play
15:36

"أخطبوط عملاق" يفترش شاطئ هذا البلد!

جرى خلال الساعات الماضية تداول صورة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، تظهر أخطبوطا عملاقا جرفته الأمواج خارج الشاطئ.

15:36

"أخطبوط عملاق" يفترش شاطئ هذا البلد!

جرى خلال الساعات الماضية تداول صورة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، تظهر أخطبوطا عملاقا جرفته الأمواج خارج الشاطئ.

بسبب الحرارة.. تخفيض سرعة القطارات!
Play
15:08

بسبب الحرارة.. تخفيض سرعة القطارات!

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الخميس، تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط.

15:08

بسبب الحرارة.. تخفيض سرعة القطارات!

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الخميس، تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024