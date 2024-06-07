الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اليابان تخطط لبناء مصعد فضائي يغنيها عن إستخدام الصواريخ
اليابان تخطط لبناء مصعد فضائي يغنيها عن إستخدام الصواريخ
A-
A+

اليابان تخطط لبناء مصعد فضائي يغنيها عن إستخدام الصواريخ

منوعات

2024-06-07 | 07:03
اليابان تخطط لبناء مصعد فضائي يغنيها عن إستخدام الصواريخ
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اليابان تخطط لبناء مصعد فضائي يغنيها عن إستخدام الصواريخ

أعلنت شركة أوباياشي كوربوريشن اليابانية، أنها ستقوم ببناء مصعد فضائي يغنيها عن استخدام الصواريخ، بحلول عام 2050، بتكلفة تصل إلى نحو 100 مليار دولار أميركي.

تخيل أن هناك حبلاً طويلاً يربط الأرض بالفضاء، ويمكن أن يطلقنا إلى المدار بتكلفة بسيطة، وينقلنا إلى عوالم أخرى بسرعة قياسية.
هذا ما أعلنته شركة أوباياشي اليابانية، المعروفة ببناء أطول برج في العالم (طوكيو سكاي تري)، في عام 2012، وقالت الشركة أنها ستصل إلى ارتفاعات أعلى بالفضاء باستخدام مصعدها الفضائي الخاص.
و أعلنت الشركة أنها ستبدأ البناء في المشروع، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار أميركي، بحلول عام 2025، ويمكن أن تبدأ العمليات في وقت مبكر من هذا العام.
فبدلاً من أن يستغرق الوصول إلى المريخ من ستة إلى ثمانية أشهر، قدر العلماء أن المصعد الفضائي يمكن أن يوصلنا إلى هناك في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر أو حتى في غضون 40 يوماً.
إن مفهوم المصاعد الفضائية ليس جديدًا، لكن هندسة مثل هذا الهيكل لن تكون بالأمر السهل، وهناك العديد من المشكلات الأخرى إلى جانب التكنولوجيا تقف في الطريق.
قال "يوجي إيشيكاوا"، الذي كتب التقرير عن هذا المشروع، إن الشركة "منخرطة في البحث والتطوير والتصميم الأولي وبناء الشراكة والترويج".
وقد شكك البعض في إمكانية إنشاء مثل هذا المشروع، منهم الباحث كريستيان جونسون، الذي نشر تقريرًا عن المصاعد الفضائية العام الماضي في مجلة "Science Policy & Governance"، حيث قال: "لقد كانت فكرة غريبة نوعًا ما، ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين هم علماء حقيقيون، يريدون حقًا تحقيق ذلك".
يعتبر هذا المشروع، طريق أرخص إلى الفضاء، لأن إرسال البشر والبضائع إلى الفضاء باستخدام الصواريخ أمر مكلف للغاية. على سبيل المثال، قدرت وكالة ناسا أن بعثاتها القمرية الأربع "أرتميس" ستكلف 4.1 مليار دولار لكل عملية إطلاق.
والسبب هو ما يسمى المعادلة الصاروخية، حيث يستغرق الوصول إلى الفضاء الكثير من الوقود، أما مع المصعد الفضائي، لا تحتاج إلى صواريخ أو وقود.
ووفقًا لبعض التصميمات، ستقوم المصاعد الفضائية بنقل البضائع إلى المدار على متن مركبات كهرومغناطيسية تسمى "المتسلقين"، ويمكن تشغيل هؤلاء "المتسلقين" عن بعد، مثل الطاقة الشمسية أو الموجات الدقيقة، مما يلغي الحاجة إلى الوقود.
وعلى سبيل المثال، صاروخ "SpaceX's Falcon 9"، والذي يعد واحدًا من الصواريخ الأرخص التي يتم إطلاقها، لا يزال أغلى بنحو خمسة أضعاف من تقديرات التكلفة الأعلى للمصاعد الفضائية.
هناك فوائد أخرى للمصاعد الفضائية إلى جانب التكلفة، حيث لا يوجد خطر من انفجار الصاروخ، ويمكن أن يكون "المتسلقون" مركبات عديمة الانبعاثات، وبسرعة بطيئة نسبيًا تبلغ 124 ميلًا في الساعة، وسيتحرك "المتسلقون" التابعون لشركة أوباياشي بشكل أبطأ من الصواريخ مع اهتزازات أقل، وهو أمر جيد للمعدات الحساسة.
ولكن في الوقت الحالي، أحد أكبر العقبات التي تحول دون بناء مصعد فضائي هو المادة التي سيتم صنع الحبل أو الأنبوب منها.
لتحمل التوتر الهائل الذي قد يتعرض له الأنبوب، يجب أن يكون الحبل سميكًا جدًا إذا كان مصنوعًا من مواد نموذجية، مثل الفولاذ. حيث علق جونسون: "إذا حاولت بناءه من الفولاذ، فستحتاج إلى فولاذ أكثر مما هو موجود على الأرض".
لذلك اقترحت شركة أوباياشي استخدام أنابيب الكربون النانوية، والأنبوب النانوي عبارة عن طبقة ملفوفة من الغرافيت، وهي المادة المستخدمة في أقلام الرصاص، وهو أخف بكثير وأقل عرضة للكسر تحت الضغط مقارنة بالفولاذ.
ولكي يكون الحبل متوازنًا بشكل صحيح، و متزامنا مع دوران الأرض، يجب أن يكون طوله 22000 ميل على الأقل، وفقًا للدراسة.
ومن العوائق الأخرى، تحديد موقع القاعدة، حيث اختارت الشركة بناء القاعدة عند خط الاستواء، الذي من شأنه أن يقلل من احتمالية حدوث الأعاصير.
وسيستغرق الأمر أيضًا الكثير من الرحلات للتعويض عن هذا السعر الضخم للبناء، بالإضافة إلى زمن البناء الذي سيستغرق 25 سنة.
وأضاف إيشيكاوا، أنه لا يمكن حل المشاكل جميعها بواسطة شركة واحدة، "نحن بحاجة إلى شراكات، وبالطبع جمع الأموال أمر ضروري للغاية".
ويعتبر المصعد الفضائي هو نوع جديد من مشاريع الأشغال العامة التي من شأنها أن تعود بالنفع على البشرية جمعاء، وفقا للدراسة.

اقرأ ايضا في منوعات

بعد 19 عاماً .. مفاجأة عن صاحب الفستان الذي حير الملايين
Play
03:01

بعد 19 عاماً .. مفاجأة عن صاحب الفستان الذي حير الملايين

عام 2005 انتشرت صور لفستان بشكل واسع على صفحات الانترنت لتثير جدلاً كبيراً حول لونه اذ رآه البعض ذهبياً وأبيض اللون فيما أكد البعض الآخر أنه أزرق وأسود.

03:01

بعد 19 عاماً .. مفاجأة عن صاحب الفستان الذي حير الملايين

عام 2005 انتشرت صور لفستان بشكل واسع على صفحات الانترنت لتثير جدلاً كبيراً حول لونه اذ رآه البعض ذهبياً وأبيض اللون فيما أكد البعض الآخر أنه أزرق وأسود.

بالفيديو - إنجاز جديد في سجل "مواقفه المُحرجة".. بايدن يضرب من جديد!
Play
16:08

بالفيديو - إنجاز جديد في سجل "مواقفه المُحرجة".. بايدن يضرب من جديد!

تعرض الرئيس الاميركي جو بايدن، خلال حفل الانزال، إلى موقف محرج جديد، حيث حاول الجلوس على كرسي غير موجود!

16:08

بالفيديو - إنجاز جديد في سجل "مواقفه المُحرجة".. بايدن يضرب من جديد!

تعرض الرئيس الاميركي جو بايدن، خلال حفل الانزال، إلى موقف محرج جديد، حيث حاول الجلوس على كرسي غير موجود!

"أخطبوط عملاق" يفترش شاطئ هذا البلد!
Play
15:36

"أخطبوط عملاق" يفترش شاطئ هذا البلد!

جرى خلال الساعات الماضية تداول صورة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، تظهر أخطبوطا عملاقا جرفته الأمواج خارج الشاطئ.

15:36

"أخطبوط عملاق" يفترش شاطئ هذا البلد!

جرى خلال الساعات الماضية تداول صورة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، تظهر أخطبوطا عملاقا جرفته الأمواج خارج الشاطئ.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024