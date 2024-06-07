لقطة نادرة.. أنواع غريبة من المخلوقات تظهر في قاع المحيط!

أرسل فريق دولي من الباحثين مركبة (ROV) التجريبية، التابعة للمركز الوطني لعلم المحيطات (SMARTEX) في المملكة المتحدة، وهي مركبة يتم تشغيلها عن بعد، إلى أعماق تتراوح بين 3500 و5500 متر، في منطقة كلاريون كليبرتون في المحيط الهادئ لاستكشاف أعماقه.

أحد أكثر الاكتشافات المذهلة التي تم إجراؤها خلال الرحلة الاستكشافية، هو خيار البحر الشفاف الملقب بـ "unicumber"، الذي ينتمي إلى العائلة "Elpidiidae".

ويمكن رؤية الجهاز الهضمي للحيوان بوضوح، وهو ممتلئ بالغذاء ويمتلك هذا الحيوان ذيلًا طويلًا ربما يستخدم للسباحة.

من المخلوقات الأخرى التي تم العثور عليها، حيوان إسفنجي زجاجي رقيق، على شكل كوب يتمتع بأطول عمر حيواني معروف على وجه الأرض، يصل إلى 15000 عام.