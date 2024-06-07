بدون تكييف.. حلول وخطوات بسيطة لمواجهة حرّ الصيف!

الجسم بطبيعته لديه خط دفاع في درجات الحرارة العالية، وهو التعرق الذي يمثل "نظاما طبيعيا للتبريد"، حسب المعاهد الوطنية الأميركية للصحة. لكن إذا لم يكن التعرق كافيا، فقد تتسبب ارتفاع درجات الحرارة بالإصابة بـ"ضربة الشمس".

فكيف يمكنك تجاوز هذا الأمر حتى في حال عدم توفر تكييف؟

وضع تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، العديد من الطرق لتجاوز ارتفاع درجات الحرارة وتبريد الجسم، بطرق بسيطة ومبتكرة، تشمل:

استخدام كمادات باردة والإستحمام بمياه باردة

يمكنك تخفيض درجة حرارة جسدك من خلال وضع قطعة قماش باردة أو أكياس ثلج على المعصمين أو لفها حول رقبتك، حيث تكون الأوعية الدموية قريبة من الجلد بما يسعدك بالحصول على البرودة بسرعة.

استخدام المروحة

إذا كنت في غرفة مغلقة وتمتلك مروحة عادية، يمكنك استخدامها لتحريك الهواء ووضعها في مواجهة المدخل، لإخراج الهواء الساخن واستبداله بالهواء البارد.

إغلاق الستائر

يمكنك الحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة في الغرفة أو المكان الذي تجلس فيه، بإغلاق الستائر للحد من دخول أشعة الشمس، التي ترفع درجة حرارة الغرفة.

النوم بملابس مريحة

الملابس القطنية للنوم قد تكون الأفضل لتبريد الجسم، والتي تسمح بمرور الهواء، وتساعد على إبقائك في درجة حرارة جيدة طوال الليل.

تناول "الآيس كريم"

قد يساعدك تناول الآيس كريم (المثلجات) للتبريد لدقائق، لكن لا تبالغ في تناولها حتى لا ترفع مستويات السكر في جسمك، والتي قد تشعرك بارتفاع درجات الحرارة.