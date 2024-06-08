إنخفاض بدرجات الحرارة.. والكتل الحارة تنحسر في هذا التوقيت

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٨ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر.-الجو: مشمس.- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٦٠ ٪؜.- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa.- الانقشاع: جيد.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:الأحد: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.الإثنين: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.