إنخفاض بدرجات الحرارة.. والكتل الحارة تنحسر في هذا التوقيت

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٨ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر.
-الجو: مشمس.
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٦٠ ٪.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa.
- الانقشاع: جيد.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الإثنين: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.