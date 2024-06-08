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بالفيديو - النيران تشتعل في محرك طائرة أثناء إقلاعها
بالفيديو - النيران تشتعل في محرك طائرة أثناء إقلاعها
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بالفيديو - النيران تشتعل في محرك طائرة أثناء إقلاعها

منوعات

2024-06-08 | 07:10
بالفيديو - النيران تشتعل في محرك طائرة أثناء إقلاعها
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Aljadeed
بالفيديو - النيران تشتعل في محرك طائرة أثناء إقلاعها

أظهر مقطع "فيديو مرعب" سجله شخص لعملية إقلاع طائرة بوينغ 777، النيران وهي تشتعل في محرك الطائرة التابعة لشركة "طيران كندا"، أثناء إقلاعها، مما أجبرها على الاستدارة فجأة للهبوط الاضطراري.

وكشف "الرعب الحقيقي" الذي التقطته كاميرا هاتف ذكي بعد أن أقلعت الرحلة رقم AC872 من تورنتو في طريقها إلى باريس في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

ووفقا لمقطع الفيديو، فقد كانت ألسنة اللهب تنطلق من محرك الطائرة بعد مغادرتها المدرج مباشرة، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقال صاحب الفيديو "لقد اشتعلت النيران في المحرك، يا إلهي!" بينما استمرت ألسنة اللهب في الاشتعال، وبدت في بعض الأحيان وكأنها تمتد على طول الطائرة أثناء استمرارها في الصعود.

وقالت شركة "طيران كندا"، في بيان، إن النيران جاءت من الطائرة التي عانت من "مشكلة غير محددة في المحرك" فور إقلاعها وعلى متنها 389 راكبا.

وسرعان ما استدارت وهبطت اضطراريا في مطار تورنتو حيث استقبلتها فرق الإطفاء.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت شركة الطيران: "بعد هبوط الطائرة، قامت مركبات الاستجابة بالمطار بتفتيشها وفقًا لعمليات التشغيل العادية، وتوجهت إلى البوابة من تلقاء نفسها".

ومع ذلك، تمت إجراءات الحجز للركاب على متن طائرة أخرى وقت لاحق من تلك الليلة، وتم "إخراج الطائرة من الخدمة" ليتم تقييمها من قبل موظفي الصيانة والمهندسين.

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