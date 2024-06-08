بالصورة - تحديث جديد من واتساب يزعج محبي "الخصوصية"

ووفقا للاختبار التجريبي الذي نشر عنه موقع WABetaInfo، سيكشف التحديث من كان "متصل مؤخرا"، أو "أونلاين" بين قائمة الأشخاص المتاحين على واتساب لكل مستخدم.

وقد يمثل التحديث الجديد مشكلة لمن يحبون الخصوصية، ويفضلون عدم إظهار حالتهم على التطبيق.

كما أشار موقع "ميترو"، أن الهدف هو التشجيع على بدء محادثات جديدة من خلال إظهار المستخدمين النشطين، لجميع من يحتفظون بأرقامهم، لتشجيع المستخدمين للدردشة مع أناس لم يتحدثوا معهم من قبل.

وذكر الموقع إنه سيتم طرح التحديث الجديد من واتساب في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التحديث اختياري، ولا يُظهر كل الأشخاص المتصلين بالإنترنت في تلك اللحظة المحددة.