الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شارك بإنزال النورماندي.. أميركي عمره 100 عام يتزوج في موقع القتال
شارك بإنزال النورماندي.. أميركي عمره 100 عام يتزوج في موقع القتال
A-
A+

شارك بإنزال النورماندي.. أميركي عمره 100 عام يتزوج في موقع القتال

منوعات

2024-06-09 | 03:08
شارك بإنزال النورماندي.. أميركي عمره 100 عام يتزوج في موقع القتال
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شارك بإنزال النورماندي.. أميركي عمره 100 عام يتزوج في موقع القتال

احتفل امس الأميركي هارولد تيرينس البالغ من العمر مئة عام، وهو أحد قدامى المحاربين الأميركيين المشاركين في عملية إنزال قوات الحلفاء في النورماندي بشمال غرب فرنسا قبل ثمانين عاماً والتي حسمت المعركة خلال الحرب العالمية الثانية، بزفافه من خطيبته جين سويرلين البالغة من العمر 96 عاماً.

وقد أقيمت مراسم الزفاف قرب الشواطئ التي شهدت إنزال قوات الحلفاء وبالتحديد في بلدة كارينتان ليه ماريه الواقعة في مقاطعة مانش، وذلك بعد يومين من إحياء الذكرى الثمانين للجنود الذين قتلوا خلال عملية أوفرلورد، نقطة الانطلاق لتحرير فرنسا من الاحتلال النازي.

وقال رئيس البلدية جان بيار لونور "يشرفنا جداً أن يكون تيرينس اختار الزواج هنا، في كارينتان التي كانت في حزيران/يونيو 1944 نقطة الالتقاء بين قوات الحلفاء التي أُنزِلَت على شاطئي يوتا وأوماها".

وأضاف "سنقدم له الضيافة بالطبع، وكذلك هدية لنشكره على مشاركته في تحرير فرنسا".

 

وأشارت المسؤولة عن إحياء ذكرى الإنزال في بلدية كارينتان لي ماريه سارة باسكييه إلى أن المحارب القديم سيقيم احتفالاً صغيراً مع عدد محدود من أفراد عائلته وأصدقائه بعد انتهاء مراسم الزواج.

وأضافت أن الرجل المسنّ المقيم في بوكا راتون بولاية فلوريدا الأميركية سيشارك مع زوجته في مسيرة لعدد من المحاربين القدامى في وسط كارينتان ليه ماريه، ما لم يكن مرهقاً.

وأفادت بأن البلدية تقيم مساءً في إطار برنامج الذكرى الثمانين للإنزال حفلة تنكرية يرتدي فيها المدنيون ملابس من حقبة أربعينات القرن العشرين. لكنها لم تستبعد ألاّ يتمكن العروسان من المشاركة في هذه الحفلة نظراً إلى أنهما قد يكونان متعبين جداً بحكم سنّهما.

وتقلّد تيرينس وسام جوقة الشرف الفرنسي من الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2019، وكُرّم مجدداً الخميس إلى جانب مجموعة من المحاربين القدامى الآخرين خلال الاحتفالات بذكرى الإنزال.

ورُزق تيرينس ثلاثة أبناء من زوجته الأولى ثيلما التي اقترن بها بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد ثلاث سنوات من وفاتها، تعرّف بجين سويرلين، وهي أرملة أيضاً.

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - ثعبان ضخم يبتلع امرأة في إندونيسيا
Play
02:40

بالفيديو - ثعبان ضخم يبتلع امرأة في إندونيسيا

عثر على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان ابتلعها في وسط إندونيسيا.

02:40

بالفيديو - ثعبان ضخم يبتلع امرأة في إندونيسيا

عثر على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان ابتلعها في وسط إندونيسيا.

بالصورة - تحديث جديد من واتساب يزعج محبي "الخصوصية"
Play
15:15

بالصورة - تحديث جديد من واتساب يزعج محبي "الخصوصية"

يستعد تطبيق "واتساب" لطرح تحديث جديد، سيمكن المستخدمين من معرفة أي من أصدقائهم كانوا فعالين على التطبيق "قبل قليل".

15:15

بالصورة - تحديث جديد من واتساب يزعج محبي "الخصوصية"

يستعد تطبيق "واتساب" لطرح تحديث جديد، سيمكن المستخدمين من معرفة أي من أصدقائهم كانوا فعالين على التطبيق "قبل قليل".

إشارات راديو غريبة قادمة من الفضاء تحيّر العلماء!
Play
15:08

إشارات راديو غريبة قادمة من الفضاء تحيّر العلماء!

​قام مجموعة من علماء الفلك والفيزياء بدراسة إشارات غريبة تلقوها من الفضاء من أحد النجوم، وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة علمية.

15:08

إشارات راديو غريبة قادمة من الفضاء تحيّر العلماء!

​قام مجموعة من علماء الفلك والفيزياء بدراسة إشارات غريبة تلقوها من الفضاء من أحد النجوم، وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة علمية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024