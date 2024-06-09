"بعد صفع معجب"... عمرو دياب يتحرك قضائياً

عاجل
#جان_عزيز لـ وهلق شو: هناك ثلاثة احتمالات رئاسية مسدودة و"عم يتسلّوا الشباب" ويتجهون نحو طرح "خلينا نجرب اضعف وأجبن رئيس في طائفته "
#جان_عزيز لـ وهلق شو: هناك ثلاثة احتمالات رئاسية مسدودة و"عم يتسلّوا الشباب" ويتجهون نحو طرح "خلينا نجرب اضعف وأجبن رئيس في طائفته "
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: الاسرائيلي لا يملك القدرة ولا الخطة ولا الاستراتيجية لفتح جبهة جديدة
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: الاسرائيلي لا يملك القدرة ولا الخطة ولا الاستراتيجية لفتح جبهة جديدة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
24 o
AlJadeedTv
البقاع
23 o
AlJadeedTv
الجنوب
24 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;بعد صفع معجب&quot;... عمرو دياب يتحرك قضائياً
"بعد صفع معجب"... عمرو دياب يتحرك قضائياً
A-
A+

"بعد صفع معجب"... عمرو دياب يتحرك قضائياً

منوعات

2024-06-09 | 11:38
"بعد صفع معجب"... عمرو دياب يتحرك قضائياً
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"بعد صفع معجب"... عمرو دياب يتحرك قضائياً

أكد أشرف عبد العزيز محامي الفنان المصري عمرو دياب، أن موكله ظن أن الشاب ضحية الصفعة حاول الاعتداء عيه فقام بإبعاده، وذلك على خلفية انتشار فيديو يوثق لحظة "صفع" النجم المصري لمعجب حاول التقاط صورة "سيلفي" معه.

وقال المحامي في محضر حرره ضد الشاب نشره موقع "القاهرة 24" أنه "خلال حفل الزفاف فوجئ موكلي بأن أحد الأشخاص طلب منه التصوير 4 مرات ولم يعترضه".

وأضاف أنه "في المرة الأخيرة جذبه من ملابسه بشكل غريب ووضع الهاتف في وجهه مرة واحدة، حتى ظن الفنان عمرو دياب أن الشاب يحاول التعدي عليه فحاول إبعاده".

وأوضح المحامي أن رد فعل الفنان هو دفاع عن النفس بعد أن اعتقد أن الشاب يحاول الاعتداء عليه أو ضربه من خلال طريقة إمساكه بسترته.

وأضاف أن الشاب يقوم عادة بحضور حفلات الزفاف لالتقاط صور مع النجوم والمشاهير من أجل نشرها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المحامي أنه تم تحرير محضر في حق الشاب بتهم " إثارة الشغب والتشهير بموكلي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة الشهرة على سبيل الموقف مع الفنان عمرو دياب".

وانتشر في الساعات الأخيرة مقطع فيديو يظهر من خلالها النجم عمرو دياب وهو يوجه "صفعة" على وجه أحد المعجبين به، وهو ما أثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ ايضا في منوعات

شارك بإنزال النورماندي.. أميركي عمره 100 عام يتزوج في موقع القتال
Play
03:08

شارك بإنزال النورماندي.. أميركي عمره 100 عام يتزوج في موقع القتال

احتفل امس الأميركي هارولد تيرينس البالغ من العمر مئة عام، وهو أحد قدامى المحاربين الأميركيين المشاركين في عملية إنزال قوات الحلفاء في النورماندي بشمال غرب فرنسا قبل ثمانين عاماً والتي حسمت المعركة خلال الحرب العالمية الثانية، بزفافه من خطيبته جين سويرلين البالغة من العمر 96 عاماً.

03:08

شارك بإنزال النورماندي.. أميركي عمره 100 عام يتزوج في موقع القتال

احتفل امس الأميركي هارولد تيرينس البالغ من العمر مئة عام، وهو أحد قدامى المحاربين الأميركيين المشاركين في عملية إنزال قوات الحلفاء في النورماندي بشمال غرب فرنسا قبل ثمانين عاماً والتي حسمت المعركة خلال الحرب العالمية الثانية، بزفافه من خطيبته جين سويرلين البالغة من العمر 96 عاماً.

بالفيديو - ثعبان ضخم يبتلع امرأة في إندونيسيا
Play
02:40

بالفيديو - ثعبان ضخم يبتلع امرأة في إندونيسيا

عثر على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان ابتلعها في وسط إندونيسيا.

02:40

بالفيديو - ثعبان ضخم يبتلع امرأة في إندونيسيا

عثر على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان ابتلعها في وسط إندونيسيا.

بالصورة - تحديث جديد من واتساب يزعج محبي "الخصوصية"
Play
15:15

بالصورة - تحديث جديد من واتساب يزعج محبي "الخصوصية"

يستعد تطبيق "واتساب" لطرح تحديث جديد، سيمكن المستخدمين من معرفة أي من أصدقائهم كانوا فعالين على التطبيق "قبل قليل".

15:15

بالصورة - تحديث جديد من واتساب يزعج محبي "الخصوصية"

يستعد تطبيق "واتساب" لطرح تحديث جديد، سيمكن المستخدمين من معرفة أي من أصدقائهم كانوا فعالين على التطبيق "قبل قليل".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024