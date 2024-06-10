بالفيديو - العثور على امرأة.. في بطن ثُعبان!

في مشهد مروع هزّ قرية كاليمبونج الإندونيسية.. العثور على جثـ ـة امرأة داخل بطن ثعبان ضخم يبلغ طوله خمسة أمتار#الجزيرة_مباشر #إندونيسيا pic.twitter.com/6qhfbesXfq
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2024
في مشهد مروع هزّ قرية كاليمبونج الإندونيسية.. العثور على جثـ ـة امرأة داخل بطن ثعبان ضخم يبلغ طوله خمسة أمتار#الجزيرة_مباشر #إندونيسيا pic.twitter.com/6qhfbesXfq
يواجه صانع المحتوى الشهير سو مين تشوي عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات بسبب نشره مشاهد قام بتصويرها وإخراجها العام الماضي عبر قناته على يوتيوب.
أكد أشرف عبد العزيز محامي الفنان المصري عمرو دياب، أن موكله ظن أن الشاب ضحية الصفعة حاول الاعتداء عيه فقام بإبعاده، وذلك على خلفية انتشار فيديو يوثق لحظة "صفع" النجم المصري لمعجب حاول التقاط صورة "سيلفي" معه.
احتفل امس الأميركي هارولد تيرينس البالغ من العمر مئة عام، وهو أحد قدامى المحاربين الأميركيين المشاركين في عملية إنزال قوات الحلفاء في النورماندي بشمال غرب فرنسا قبل ثمانين عاماً والتي حسمت المعركة خلال الحرب العالمية الثانية، بزفافه من خطيبته جين سويرلين البالغة من العمر 96 عاماً.