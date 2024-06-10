بالفيديو - العثور على امرأة.. في بطن ثُعبان!

في مشهد مروع هزّ قرية كاليمبونج الإندونيسية.. العثور على جثـ ـة امرأة داخل بطن ثعبان ضخم يبلغ طوله خمسة أمتار#الجزيرة_مباشر #إندونيسيا pic.twitter.com/6qhfbesXfq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2024

وكانت المرأة، وهي من سكان منطقة سيدنرينغ رابانغ، أخبرت زوجها -الخميس الماضي- أنها ستخرج لبيع الفلفل الحار. لكن بعدما طال غيابها، خرج زوجها للبحث عنها، ليكتشف مصيرها المأساوي على يد هذا المفترس العملاق، حسبما قال رئيس القرية سواردي روزي لموقع "ديتيك" الإخباري.



وتم اكتشاف أصلة (ثعبان) بالقرب من متعلقات متروكة خاصة بالسيدة، حسبما ذكر التقرير.



وهز المشهد المروع قرية كاليمبونغ الإندونيسية، حيث عثر سكان القرية على جثة فريدة (45 عاما)، وهي أم لـ4 أطفال، داخل بطن ثعبان بايثون ضخم، كان يرقد في غابة قريبة.



وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، لحظة اكتشاف الجثة المروعة، حيث تجمع أهل القرية حول الثعبان المنتفخ البطن، وفتحوا فمه عنوة بالمناجل، ليكتشفوا رأس المرأة المفقودة.



وتشير التقارير المحلية إلى أن فريدة كانت في طريقها إلى السوق الخميس الماضي، عندما هاجمها الثعبان الضخم في الأحراش، ولفّ جسمه حولها قبل أن يخنقها ويلتهمها بالكامل.



ووفقا لحديقة حيوان أتلاتنا فإن ثعابين البايثون، التي تُعد الأكبر في العالم، لا تُظهر عادة سلوكا عدوانيا تجاه البشر، وإنها تتعرض للصيد الجائر للحصول على جلودها الثمينة.