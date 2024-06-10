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شاهد - فيديو على يوتيوب.. يتسبب بسجنه 10 سنوات!
شاهد - فيديو على يوتيوب.. يتسبب بسجنه 10 سنوات!
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شاهد - فيديو على يوتيوب.. يتسبب بسجنه 10 سنوات!

منوعات

2024-06-10 | 02:42
شاهد - فيديو على يوتيوب.. يتسبب بسجنه 10 سنوات!
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Aljadeed
شاهد - فيديو على يوتيوب.. يتسبب بسجنه 10 سنوات!

يواجه صانع المحتوى الشهير سو مين تشوي عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات بسبب نشره مشاهد قام بتصويرها وإخراجها العام الماضي عبر قناته على يوتيوب.

واتُهم الشاب الشهير باسم "أليكس تشوي" بوضع متفجرات على متن طائرة مروحية واستخدام مواد غير قانونية في ولاية كاليفورنيا قام بإحضارها من ولاية نيفادا المجاورة.

وتحت عنوان "تدمير سيارة لامبورغيني بالألعاب النارية"، نشر تشوي (24 عاما) مقطع فيديو تتجاوز مدته 10 دقائق في الرابع من تموز 2023، قبل أن يحذف الفيديو في وقت لاحق.

وظهرت في المقطع طائرة مروحية تحلق في منطقة مهجورة وتطارد سيارة لامبورغيني زرقاء، بينما تقوم راكبتان بإطلاق الألعاب النارية على السيارة المسرعة، ويتطاير الشرر حول المكان. وفي أجزاء أخرى، يظهر تشوي بجوار المروحية، وهو يحمل ألعابا نارية.

وقال مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا -في بيان- إن الفيديو تم تصويره في منطقة ترفيهية تقع في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا.

ومثل تشوي -الذي لديه أكثر من 924 ألف متابع عبر قناته على يوتيوب و1.2 مليون متابع على إنستغرام- أمام المحكمة الجزئية في الولاية التي أطلقت سراحه بكفالة قدرها 50 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يخضع للمحاكمة بتهمة التصوير في المنطقة من دون الحصول على إذن مسبق، ووضع متفجرات على متن طائرة مروحية، واستخدام مواد محظورة في كاليفورنيا، وقد تصل عقوبته إلى 10 سنوات في السجن.

ولم يتم توجيه أي اتهامات أو توقيف لأي شخص آخر في القضية المتعلقة بالفيديو، بينما لا يزال التحقيق في الواقعة مستمرا.

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