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20 علامة للتأكد من سلامة أضاحي العيد واللحوم
20 علامة للتأكد من سلامة أضاحي العيد واللحوم
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20 علامة للتأكد من سلامة أضاحي العيد واللحوم

منوعات

2024-06-10 | 04:31
20 علامة للتأكد من سلامة أضاحي العيد واللحوم
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Aljadeed
20 علامة للتأكد من سلامة أضاحي العيد واللحوم

يشهد العالم الإسلامي اقتراب عيد الأضحى المبارك، إحدى أهم المناسبات الدينية في الإسلام، يتم فيها ذبح الأضاحي كتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله، ولإتمام فريضة الحج.

يصادف عيد الأضحي، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويأتي هذا العيد بعد الانتهاء من فريضة الحج في مكة المكرمة، ويتم الاحتفال به عن طريق التضحية بالمواشي مثل الجمال والماعز والأغنام.
والتضحية هي عبادة يقوم بها المسلمون في "العيد الكبير" (عيد الأضحى)، حيث يتم تقسيم اللحوم التي يتم الحصول عليها إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول للمضحي نفسه، والآخر للأقارب والأصدقاء والثالث للمحتاجين والفقراء.
وبحسب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المصرية، هناك 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم فى إطار الدور التوعوي والإرشادي للوزارة.

وهذه العلامات هي:

1.أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.
2.أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.
3.أن يكون تنفس الحيوان طبيعيا لا يعاني من النهجان أو السعال.
4.أن يكون أنف الأضحية غير مصاب بالرشح أو الإفرازات.
5.أن يكون فم ولسان الأضحية خال من الالتهابات والإفرازات.
6.أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيفا متكاملا وغير ناحل، وقويا عند محاولة نزعه باليد.
7.أن يكون الجلد خال من الجروح والبقع أو التشققات، ولامعا مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.
8.أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.
9.أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.
10.أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تُحس
باليد عند لمسها.
11.ألا يكون الكرش ممتلأ بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.
12.أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال.
13.لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق.
14.أن يكون نسيج اللحم صلب متماسكا فلا يترك أثرا عند الضغط عليه باليد.
15.أن تكون اللحوم خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفية حمراء.
16.أن تكون اللحوم ذو رائحة طبيعية جيدة، ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ.
17.ضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة.
18.التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم.
19.أن تكون خالية من أي مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية.
20.أن تكون قطع اللحوم متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.

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