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بالفيديو - اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا
بالفيديو - اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا
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بالفيديو - اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا

منوعات

2024-06-12 | 02:42
بالفيديو - اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا
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Aljadeed
بالفيديو - اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا

قال متحدث باسم قصر فرساي إن حريقا اندلع في القصر، الثلاثاء، مما أدى إلى إجلاء الزوار من أحد أكثر المواقع السياحية ازدحاما في فرنسا قبل السيطرة عليه.

وأقيم القصر في القرن السابع عشر للملك لويس الرابع عشر، وكان المقر الملكي الرئيسي حتى الثورة الفرنسية والإطاحة بالنظام الملكي في عام 1789.

وأضاف المتحدث: "جاء رجال الإطفاء. لم يعد هناك دخان ولا ألسنة نيران، ولم تلحق أضرار بالمقتنيات".

وقال المتحدث إن الحريق اندلع في منطقة من السطح كانت تُجرى فيها أعمال ترميم.

ويزور القصر كل عام أكثر من 7 ملايين شخص. وفي وقت لاحق من هذا الصيف، يستضيف فعاليات الفروسية في الألعاب الأولمبية.

وفي عام 2019، التهم حريق سطح كاتدرائية نوتردام في باريس. واجتاح الحريق برج الكنيسة، وكاد أن يُطيح بأبراج الجرس الرئيسية. وشاهد جمهور التلفزيون بأنحاء العالم في هلع احتراق المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرون الوسطى.

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