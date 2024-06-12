بالفيديو - اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا

⚡️Un départ de feu a été observé au château de Versailles. Les pompiers sont sur place.



pic.twitter.com/b2XP9khycd — Frontières (@Frontieresmedia) June 11, 2024

وأقيم القصر في القرن السابع عشر للملك لويس الرابع عشر، وكان المقر الملكي الرئيسي حتى الثورة الفرنسية والإطاحة بالنظام الملكي في عام 1789.وأضاف المتحدث: "جاء رجال الإطفاء. لم يعد هناك دخان ولا ألسنة نيران، ولم تلحق أضرار بالمقتنيات".وقال المتحدث إن الحريق اندلع في منطقة من السطح كانت تُجرى فيها أعمال ترميم.ويزور القصر كل عام أكثر من 7 ملايين شخص. وفي وقت لاحق من هذا الصيف، يستضيف فعاليات الفروسية في الألعاب الأولمبية.وفي عام 2019، التهم حريق سطح كاتدرائية نوتردام في باريس. واجتاح الحريق برج الكنيسة، وكاد أن يُطيح بأبراج الجرس الرئيسية. وشاهد جمهور التلفزيون بأنحاء العالم في هلع احتراق المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرون الوسطى.