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فيديو.. تاكسي جوي لنقل الحجاج!
فيديو.. تاكسي جوي لنقل الحجاج!
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فيديو.. تاكسي جوي لنقل الحجاج!

منوعات

2024-06-12 | 07:17
فيديو.. تاكسي جوي لنقل الحجاج!
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Aljadeed
فيديو.. تاكسي جوي لنقل الحجاج!

في تجربة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، أطلقت السعودية أول تاكسي جوي ذاتي القيادة لنقل في موسم الحج لهذا العام.

وقد أشرف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، صالح بن ناصر الجاسر، الأربعاء، على تدشين تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة.

وتوفر الخدمة الجديدة، نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.

وتعد تجربة التاكسي الجوي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، وتدخل في إطار جهود تبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.

 وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن تدشين تجربة التاكسي الجوي، يأتي ضمن مبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي، واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن هذه المبادرة الجديدة من شأنها أن تدعم استدامة قطاع النقل الحديث وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.  

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