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مكملات غذائية قد تقلل من العدوانية.. ماذا في التفاصيل؟
مكملات غذائية قد تقلل من العدوانية.. ماذا في التفاصيل؟
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مكملات غذائية قد تقلل من العدوانية.. ماذا في التفاصيل؟

منوعات

2024-06-13 | 02:55
مكملات غذائية قد تقلل من العدوانية.. ماذا في التفاصيل؟
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Aljadeed
مكملات غذائية قد تقلل من العدوانية.. ماذا في التفاصيل؟

أظهرت دراسة جديدة أن بعض المكملات الغذائية قد تقلل من العدوانية بنسبة تصل إلى 28%، ومنها "أوميغا 3" (زيت السمك)، الذي يحتوي على أحماض دهنية.

ويعتقد أن كبسولات زيت السمك تساعد في تحسين الصحة العقلية والجسدية، ويمكنها أيضا الحد من العدوانية، وفقا للدراسة التي نشرها موقع "سينس أليرت".

ويذكر الموقع أن هذه النتائج لم تأت من فراغ، فقد ارتبطت أوميغا 3 سابقا بمنع الفصام، في حين يعتقد أن العدوان والسلوك المعادي ينبعان جزئيا من نقص التغذية. ويمكن لما نأكله أن يؤثر على كيمياء أدمغتنا.

واستند باحثون من جامعة بنسلفانيا إلى دراسات سابقة أصغر حجما حول تأثيرات مكملات أوميغا 3 على العدوانية. وشمل تحليلهم 29 تجربة من 3918 مشاركا في المجموع.

وفي جميع التجارب، تم العثور على تأثير متواضع ولكنه ملحوظ قصير المدى، وانخفاض العدوانية بنسبة تصل إلى 28 في المئة، وتمت ملاحظة عوامل متعددة (بما في ذلك العمر والجنس والتشخيص الطبي ومدة وجرعة العلاج).

ويقول عالم الأعصاب، أدريان راين، "أعتقد أن الوقت قد حان لتطبيق مكملات أوميغا 3 للحد من العدوانية".

وأجريت التجارب المشمولة في الدراسة، بين عامي 1996 و2024، واستمرت في المتوسط 16 أسبوعا. وقد غطت مجموعة متنوعة من التركيبة السكانية، من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل إلى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاما.

ولفت الموقع إلى الحاجة لدراسات أكبر على فترات زمنية أطول لإثبات هذه العلاقة بشكل أكبر بين المكملات الغذائية وانخفاض العدوانية.

ويضيف راين "على أقل تقدير، يجب على الآباء الباحثين عن علاج لطفل عدواني أن يعلموا أنه بالإضافة إلى أي علاج آخر يتلقاه طفلهم، فإن تناول حصة أو حصتين إضافيتين من الأسماك كل أسبوع قد يساعد أيضا".

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