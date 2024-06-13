بالفيديو - "تدليك وصالات خاصة".. أغنام مرفّهة مُستثناة من الذبح في العيد

"تدليك وصالات خاصة".. أغنام مرفّهة مُستثناة من الذبح في العيد pic.twitter.com/ejIzWZwvZw
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 13, 2024
"تدليك وصالات خاصة".. أغنام مرفّهة مُستثناة من الذبح في العيد pic.twitter.com/ejIzWZwvZw
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أظهرت دراسة جديدة أن بعض المكملات الغذائية قد تقلل من العدوانية بنسبة تصل إلى 28%، ومنها "أوميغا 3" (زيت السمك)، الذي يحتوي على أحماض دهنية.
في تجربة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، أطلقت السعودية أول تاكسي جوي ذاتي القيادة لنقل في موسم الحج لهذا العام.