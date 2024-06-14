الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - &quot;هفوة&quot; جديدة لبايدن خلال قمة مجموعة السبع
بالفيديو - "هفوة" جديدة لبايدن خلال قمة مجموعة السبع
A-
A+

بالفيديو - "هفوة" جديدة لبايدن خلال قمة مجموعة السبع

منوعات

2024-06-14 | 02:07
بالفيديو - "هفوة" جديدة لبايدن خلال قمة مجموعة السبع
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - "هفوة" جديدة لبايدن خلال قمة مجموعة السبع

اقترف الرئيس الأميركي جو بايدن هفوة جديدة خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع في إيطاليا.

ففي التفاصيل ان بايدن وبعد تأدية التحية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "بشكل غريب" لدى وصوله إلى إيطاليا، اضطرت الأخيرة إلى الإمساك به من الخلف لإعادته بعدما ابتعد عن المسؤولين المنتظرين لالتقاط الصور في القمة.
وقد سارت رئيسة الوزراء الإيطالية وأرشدت الرئيس "الضال" بايدن بعد أن ابتعد عن مجموعة السبع يوم امس . 
وكان اجتمع الرئيس الاميركي وغيره من زعماء العالم لمشاهدة المظليين الذين نزلوا من السماء أثناء عرض أعلام الدول الحليفة - في عرض للوحدة والبراعة العسكرية. وكان بعض الزعماء لا يزالون يصفقون، عندما بدأ بايدن في الابتعاد ببطء.
في تلك اللحظة، استدارت ميلوني، وسارت نحو الرئيس لإرشاده إلى اللقطة التي ستظهر جميع القادة معًا. ثم انضم بايدن والقادة الآخرون مرة أخرى لالتقاط الصورة مع المظلي.
 

اقرأ ايضا في منوعات

يبتلعون الأسماك الحية... علاج غريب لهذا المرض!
Play
03:44

يبتلعون الأسماك الحية... علاج غريب لهذا المرض!

الأسطورة تقول إنه في عام 1845 قدم قديس متجول تركيبة سرية من "الأعشاب المعجزة" إلى فييرانا غود

03:44

يبتلعون الأسماك الحية... علاج غريب لهذا المرض!

الأسطورة تقول إنه في عام 1845 قدم قديس متجول تركيبة سرية من "الأعشاب المعجزة" إلى فييرانا غود

"الهولندي" يتكهن مجدداً... وخبير زلازل لبناني يرد عليه!
Play
12:06

"الهولندي" يتكهن مجدداً... وخبير زلازل لبناني يرد عليه!

مجدداً خرج الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس ​بتوقعاته حول احتمال حدوث زلزال تكون شدته بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر ، زاعماً ان النشاط الزلزالي ربما يكون في الفترة الممتدة من 15 الى 16 الشهر الحالي.

12:06

"الهولندي" يتكهن مجدداً... وخبير زلازل لبناني يرد عليه!

مجدداً خرج الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس ​بتوقعاته حول احتمال حدوث زلزال تكون شدته بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر ، زاعماً ان النشاط الزلزالي ربما يكون في الفترة الممتدة من 15 الى 16 الشهر الحالي.

بالفيديو - الجيش الاسرائيلي يستخدم "المنجنيق" ضد لبنان
Play
08:54

بالفيديو - الجيش الاسرائيلي يستخدم "المنجنيق" ضد لبنان

بالفيديو - الجيش الاسرائيلي يستخدم "المنجنيق" ضد لبنان

08:54

بالفيديو - الجيش الاسرائيلي يستخدم "المنجنيق" ضد لبنان

بالفيديو - الجيش الاسرائيلي يستخدم "المنجنيق" ضد لبنان

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024