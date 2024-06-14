بالفيديو - "هفوة" جديدة لبايدن خلال قمة مجموعة السبع

اقترف الرئيس الأميركي جو بايدن هفوة جديدة خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع في إيطاليا.

ففي التفاصيل ان بايدن وبعد تأدية التحية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "بشكل غريب" لدى وصوله إلى إيطاليا، اضطرت الأخيرة إلى الإمساك به من الخلف لإعادته بعدما ابتعد عن المسؤولين المنتظرين لالتقاط الصور في القمة.

وقد سارت رئيسة الوزراء الإيطالية وأرشدت الرئيس "الضال" بايدن بعد أن ابتعد عن مجموعة السبع يوم امس .

وكان اجتمع الرئيس الاميركي وغيره من زعماء العالم لمشاهدة المظليين الذين نزلوا من السماء أثناء عرض أعلام الدول الحليفة - في عرض للوحدة والبراعة العسكرية. وكان بعض الزعماء لا يزالون يصفقون، عندما بدأ بايدن في الابتعاد ببطء.

في تلك اللحظة، استدارت ميلوني، وسارت نحو الرئيس لإرشاده إلى اللقطة التي ستظهر جميع القادة معًا. ثم انضم بايدن والقادة الآخرون مرة أخرى لالتقاط الصورة مع المظلي.