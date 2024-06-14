شاهد 🔽 - بدء مناسك الحج في ظل درجات حرارة قياسية pic.twitter.com/KIix6MUZIn
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 14, 2024
شاهد 🔽 - بدء مناسك الحج في ظل درجات حرارة قياسية pic.twitter.com/KIix6MUZIn
حذر عدد من الأطباء البريطانيين من مضاعافات خطيرة تهدد حياة عدد من الأشخاص الذين يستخدمون أدوية فقدان الوزن "القوية" بعد شرائها من الإنترنت.
إستقبل المغرب "التماسيح المقدسة" بعد اختفائها من القارة الأفريقية لمدة 60 سنة، حيث وصل 16 تمساحاً من حوض "أكواتيس" السويسرية بلوزان إلى حديقة "كروكو بارك" في مدينة أكادير، بعد أن تم اختيار المغرب لإعادتها إلى طبيعتها الأولى، ضمن مشروع لـ"حفظ الأنواع" هو الأول في أفريقيا.
خرج السيد أمين سويد اليوم من منزله الكائن في منطقة الحدت ولم يعد حتى الساعة وهو يعاني من الزهايمر.