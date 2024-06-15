مسؤول في البيت الأبيض يعلّق على فيديو "هفوة بايدن"

ففي الفيديو المتداول على مواقع التواصل ومنصات إخبارية عدة ظهر بايدن وهو يتحرك مبتعدا عن قادة مجموعة السبع، أثناء عرض مظلي، الأمر الذي أثار ارتباكهم، ودفع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني للتوجه نحوه وإعادته إلى المجموعة.

وقد كثرت التفسيرات التي تناولت ما قام به بايدن، ولكن معظمها ركز على إرجاع تصرفه لتردي وضعه العقلي والصحي.

وفي السياق قال بيتس في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "يظهر مقطع الفيديو من زوايا أخرى بوضوح أن بايدن كانت يتحدث مع المظلي، وقد أشار إليه بعلامة الإعجاب، قبل أن تدعوه رئيسة وزراء إيطاليا لالتقاط صورة جماعية".

وفي منشور آخر، أوضح بيتس أن "التلاعب بمقطع الفيديو يهدف لطرح رواية كاذبة لا تعكس ما حدث بالضبط"، واصفا اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري و"أتباعها المتحمسين" في وسائل الإعلام بـ"الكاذبين".

كذلك أشار بيتس إلى أنه تم تحرير لقطات من الحدث "بشكل انتقائي وبطريقة مضللة".

Uh, no. President Biden and other G7 leaders had just watched a skydiving demonstration, and he was talking to one of the skydivers. (See the full-frame video below.)



But you already knew that, didn't you? Shame on you. pic.twitter.com/quBOC1zpbU — Donald R. Koelper (@Donald_from_HI) June 14, 2024 @PolitiFact: “video from other angles clearly shows Biden was speaking to skydivers…before the Italian prime minister tapped him for a group photo. The New York Post edited a video from RNC Research to cut one skydiver out of the frame…False.” https://t.co/fT8uEUpmtZ — Andrew Bates (@AndrewJBates46) June 14, 2024