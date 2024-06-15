الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مسؤول في البيت الأبيض يعلّق على فيديو &quot;هفوة بايدن&quot;
مسؤول في البيت الأبيض يعلّق على فيديو "هفوة بايدن"
A-
A+

مسؤول في البيت الأبيض يعلّق على فيديو "هفوة بايدن"

منوعات

2024-06-15 | 02:37
مسؤول في البيت الأبيض يعلّق على فيديو "هفوة بايدن"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسؤول في البيت الأبيض يعلّق على فيديو "هفوة بايدن"

علّق نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس على مقطع الفيديو للرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة مجموعة السبع، والذي أثار جدلا واسعا وتعليقات كثيرة معظمها "ساخر" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الفيديو المتداول على مواقع التواصل ومنصات إخبارية عدة ظهر بايدن وهو يتحرك مبتعدا عن قادة مجموعة السبع، أثناء عرض مظلي، الأمر الذي أثار ارتباكهم، ودفع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني للتوجه نحوه وإعادته إلى المجموعة.

وقد كثرت التفسيرات التي تناولت ما قام به بايدن، ولكن معظمها ركز على إرجاع تصرفه لتردي وضعه العقلي والصحي.

وفي السياق قال بيتس في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "يظهر مقطع الفيديو من زوايا أخرى بوضوح أن بايدن كانت يتحدث مع المظلي، وقد أشار إليه بعلامة الإعجاب، قبل أن تدعوه رئيسة وزراء إيطاليا لالتقاط صورة جماعية".

وفي منشور آخر، أوضح بيتس أن "التلاعب بمقطع الفيديو يهدف لطرح رواية كاذبة لا تعكس ما حدث بالضبط"، واصفا اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري و"أتباعها المتحمسين" في وسائل الإعلام بـ"الكاذبين".

كذلك أشار بيتس إلى أنه تم تحرير لقطات من الحدث "بشكل انتقائي وبطريقة مضللة".

 
 
 

اقرأ ايضا في منوعات

كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان
Play
06:16

كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان

وصلت كيت ميدلتون أميرة ويلز إلى قصر بكنغهام، السبت، قبل أول ظهور علني لها منذ كشفت جراحة خضعت لها قبل 5 أشهر عن إصابتها بالسرطان.

06:16

كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان

وصلت كيت ميدلتون أميرة ويلز إلى قصر بكنغهام، السبت، قبل أول ظهور علني لها منذ كشفت جراحة خضعت لها قبل 5 أشهر عن إصابتها بالسرطان.

إعلان بطريركيّ: يوسف بك كرم على طريق التطويب!
05:44

إعلان بطريركيّ: يوسف بك كرم على طريق التطويب!


صدر عن الأبرشية البطريركية المارونية نيابة إهدن – زغرتا البيان التالي:

05:44

إعلان بطريركيّ: يوسف بك كرم على طريق التطويب!


صدر عن الأبرشية البطريركية المارونية نيابة إهدن – زغرتا البيان التالي:

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024