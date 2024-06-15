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تمساح ببطن منفوخ.. سحب امرأة للمياه وابتلعها!
تمساح ببطن منفوخ.. سحب امرأة للمياه وابتلعها!
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تمساح ببطن منفوخ.. سحب امرأة للمياه وابتلعها!

منوعات

2024-06-15 | 02:56
تمساح ببطن منفوخ.. سحب امرأة للمياه وابتلعها!
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Aljadeed
تمساح ببطن منفوخ.. سحب امرأة للمياه وابتلعها!

أظهرت لقطات مرعبة تمساحاً منتفخاً يبلغ طوله 14 قدماً مع جثة سيدة تبلغ من العمر 41 عاماً في بطنه.

 فقد أكل التمساح سابرينا بيكهام بعد أن جرها إلى قناة في كليرووتر، وكان بيكهام بلا مأوى في ذلك الوقت وكانت تقيم في معسكر قريب من مكان تواجد التمساح.

وأظهرت لقطات جديدة أفرجت عنها لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية آثار الهجوم المميت.

ويظهر الفيديو التمساح الضخم وهو محاط بالشرطة بعد لحظات من مقتله بالرصاص. معدته منتفخة بشكل واضح مع وجود بيكهام بالداخل.

ونشرت الشرطة أيضًا لقطات تظهر لحظة إطلاق النار على التمساح.

وأثار أحد المارة ناقوس الخطر في سبتمبر من العام الماضي بعد أن اكتشف التمساح وما يبدو أنه جثة في فمه. وبعد فترة وجيزة، رصد العديد من السكان المحليين المشهد المروع، حيث كان التمساح يسحب فريسته بعيدًا، حتى إن البعض سجل المشهد.

وتمكن المستجيبون للطوارئ، بالتعاون مع لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، من انتشال التمساح من الماء قبل إطلاق النار عليه، ووصفه المسؤولون بأنه "قُتل بطريقة إنسانية" في أعقاب الهجوم المروع.

وأغلق الضباط فم الحيوان واستخدموا الحبال والسلاسل لانتشاله من القناة، حسبما أفادت قناة "Fox13". كان عليهم قطع جانب بطنه لإزالة بعض بقايا بيكهام.

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