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كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان
كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان
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كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان

منوعات

2024-06-15 | 06:16
كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان
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Aljadeed
كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان

وصلت كيت ميدلتون أميرة ويلز إلى قصر بكنغهام، السبت، قبل أول ظهور علني لها منذ كشفت جراحة خضعت لها قبل 5 أشهر عن إصابتها بالسرطان.

وعرضت شبكة "سكاي نيوز" لقطات وصول كيت في سيارة برفقة زوجها الأمير وليام وأطفالهما الثلاثة، لحضور عرض عسكري سنوي يقام في وسط لندن للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي لتشارلز ملك بريطانيا.
وتخضع كيت للعلاج الكيميائي الوقائي منذ إعلان إصابتها بالسرطان، وهذا هو أول ظهور لها أمام الجمهور منذ كانون الأول الماضي.
وفي رسالة نادرة كتبتها الجمعة، قالت كيت إنها تحرز تقدما جيدا، لكنها "لم تتجاوز أزمتها" بعد.
وأضافت أنها "تأثرت بشدة" بآلاف الرسائل من أنحاء العالم عقب إعلان إصابتها بالسرطان في آذار، مشيرة إلى أن تلك الرسائل تركت أثرا كبيرا في نفسها وزوجها الأمير وليام.
وذكرت: "أحرز تقدما جيدا، لكن مثلما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام حلوة وأيام مرة".
ورفض مكتبها، قصر كينزنغتون، تقديم أي تفاصيل حول نوع السرطان أو علاجها، بخلاف القول إن العلاج الكيميائي الوقائي بدأ في شباط.

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